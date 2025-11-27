L’ultimo abbraccio di Selargius all’ex sindaco Contu 

Una chiesa gremita per dare l’ultimo saluto all’ex sindaco di Selargius Ilario Contu, morto a seguito di un malore improvviso martedì scorso a 71 anni. Ieri pomeriggio alla cerimonia funebre nella parrocchia Maria Vergine Assunta erano presenti esponenti del centrodestra locale e non, del passato e del presente, tanti cittadini. Insieme ai parenti stretti, in testa la figlia Francesca. Tutti lì per l’addio a un sindaco che, al di là degli screzi politici dentro il Municipio, ha lavorato per migliorare Selargius, tanto da meritarsi la stima anche di chi stava nello schieramento opposto. «Era lungimirante, attento, acuto e sempre pronto all’ascolto di tutti», il ricordo del sindaco attuale Gigi Concu con la vice Gabriella Mameli, presenti ieri al funerale. Accanto alla bara il gonfalone del Comune e il picchetto d’onore con due vigilasse della Polizia locale.Contu è stato sindaco a cavallo fra vecchio e nuovo millennio, dal 1998 al 2002, alla guida di una maggioranza di centrodestra che ha terminato il mandato un anno prima. Ma oltre all’attività di amministratore c’è sempre stata quella di commercialista, e non solo. «Ilario ha dato tanto alla comunità di Selargius, lo conferma anche la presenza numerosa oggi per l’ultimo saluto», le parole di don Ireneo Schirru durante l’omelia. «È stato sindaco per quattro anni, faceva parte della Confraternita della Madonna del Rosario, per anni membro del gruppo folk. Una persona col desiderio di esprimere amore, solidarietà per la sua città». A fine cerimonia il saluto della città, poi l’ultimo viaggio dell’ex sindaco verso il cimitero. (f. l.)

