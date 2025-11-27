VaiOnline
I funerali.
28 novembre 2025 alle 00:23

L’ultimo abbraccio di Selargius all’ex sindaco Contu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una chiesa gremita per dare l’ultimo saluto all’ex sindaco di Selargius Ilario Contu, morto a seguito di un malore improvviso martedì scorso a 71 anni. Ieri pomeriggio alla cerimonia funebre nella parrocchia Maria Vergine Assunta erano presenti esponenti del centrodestra locale e non, del passato e del presente, tanti cittadini. Insieme ai parenti stretti, in testa la figlia Francesca. Tutti lì per l’addio a un sindaco che, al di là degli screzi politici dentro il Municipio, ha lavorato per migliorare Selargius, tanto da meritarsi la stima anche di chi stava nello schieramento opposto. «Era lungimirante, attento, acuto e sempre pronto all’ascolto di tutti», il ricordo del sindaco attuale Gigi Concu con la vice Gabriella Mameli, presenti ieri al funerale. Accanto alla bara il gonfalone del Comune e il picchetto d’onore con due vigilasse della Polizia locale.Contu è stato sindaco a cavallo fra vecchio e nuovo millennio, dal 1998 al 2002, alla guida di una maggioranza di centrodestra che ha terminato il mandato un anno prima. Ma oltre all’attività di amministratore c’è sempre stata quella di commercialista, e non solo. «Ilario ha dato tanto alla comunità di Selargius, lo conferma anche la presenza numerosa oggi per l’ultimo saluto», le parole di don Ireneo Schirru durante l’omelia. «È stato sindaco per quattro anni, faceva parte della Confraternita della Madonna del Rosario, per anni membro del gruppo folk. Una persona col desiderio di esprimere amore, solidarietà per la sua città». A fine cerimonia il saluto della città, poi l’ultimo viaggio dell’ex sindaco verso il cimitero. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Satta si dimette: primo scossone per la Giunta Todde

Il consigliere sassarese lascia l’Agricoltura e il gruppo dei Progressisti. Agus in campo 
Roberto Murgia
L’evento

I nuraghi e l’Unesco: «Crescita sostenibile»

Attrarre turisti per destagionalizzare «L’archeologia è fattore di sviluppo» 
Alessandra Carta
La vertenza

Contratto, oggi scioperano i giornalisti italiani

Il sindacato: «Serve un nuovo accordo». Gli editori: «Investiamo per qualità e occupazione» 
la festa di fdi

Meloni, sfida a Schlein e Conte

«Sì al confronto ad Atreju, ma voglio entrambi i leader dell’opposizione» 
garlasco

Nelle unghie di Chiara un Dna «compatibile» con quello di Sempio

Corrispondono 12 marcatori su 16 ma in un materiale molto degradato 
Il conflitto

«Stop alla guerra solo se Kiev lascia il Donbass»

Le condizioni di Putin: pronti a discutere il piano di pace Usa 
Imprese.

L’Isola laboratorio di finanza innovativa

Il nuovo corso della Sfirs per modernizzare il sistema del credito alle Pmi sarde 
Cristina Cossu
Il rapporto.

L’età della pensione in Italia salirà a 70 anni

Gli attivi caleranno del 35% entro il 2065 e il gender gap aumenterà 
Emergenza abitativa.

Case a pezzi, arrivano 4 milioni

Via al piano per l’edilizia popolare comunale: si comincia dagli alloggi vuoti 
Piera Serusi