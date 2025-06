L’ultimo abbraccio del paese al cuoco morto in Francia 

Chiesa dell’Assunta e sagrato gremiti, mercoledì, per l’ultimo saluto della comunità a Gianluca Murru, il cuoco domusnovese deceduto l’8 maggio nel comune francese di Mentone a causa di un incidente in moto. Il giovane, cuoco in un’attività di ristorazione a Montecarlo, era stato cremato due settimane prima in una struttura di Nizza. Mercoledì in tanti lo hanno voluto salutare in quella che era la sua messa di Trigesimo, così come sempre in tanti avevano partecipato alla raccolta fondi (circa 25 mila euro) che era stata subito attivata per coprire le alte spese di trasferimento della salma dalla Francia. Rivolto ai genitori Silvestro e Patrizia ed alla sorella Ilaria, il parroco don Vittorio Scibilia ha adoperato parole di conforto: «Gianluca gode già della compagnia salvifica di Dio, questo deve essere il perno a cui aggrapparsi in questo momento di estremo dolore».

«Eravamo amici da 30 anni, era una persona solare con tanta voglia di vivere e tanti progetti da realizzare che purtroppo si sono interrotti. Di lui conserveremo un bellissimo ricordo», ha detto Emanuele Cabiddu. «Siamo cresciuti assieme, ha avuto il coraggio di andar via per cercare la sua strada. Lascia un vuoto incolmabile», è il ricordo di Giovanni Casti. «Dolore ancora fortissimo ma finalmente Gianluca è tornato a casa e le sue ceneri ci faranno compagnia per sempre», dice lo zio Giampiero Murru. «Resta inaccettabile - aggiunge un altro zio, Franco Murru - pensare che Gianluca abbia perso la vita lontano da casa inseguendo un posto di lavoro». (s. f.)

