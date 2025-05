L’ultimo abbraccio al professore 

Una fiumana di gente giunta da tutta la Sardegna, ha partecipato ieri a Desulo, ai funerali di Mariano Peddio, il docente 52 enne scomparso sabato, in seguito ad un incidente nella sua casa di “Teliseri” a Tonara. Troppo piccola la parrocchia di Sant’Antonio Abate e il sagrato, per contenere amici e colleghi di Peddio, studenti e famiglie, accorsi per l’ultimo saluto al personal trainer. A seguire la bara l’anziana madre, i tre fratelli e le due sorelle. Poi la sua compagna e i suoi figli. Tutti senza più lacrime, per una morte assurda. Sul feretro la maglia del Cagliari, quella dell’Inter, di cui era grande tifoso, la sciarpa e la maglia della squadra di calcio di Tonara. Mariano Peddio era un uomo di sport, molto amato.

La funzione

Nel corso della funzione religiosa celebrata dal parroco don Marco Floris insieme al parroco di Tonara, don Michel Luisi e don Maurizio Spanu, il ricordo di un uomo «che ha divulgato i sani valori sportivi fra intere generazioni e che lascia un vuoto immenso in tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e apprezzarne qualità umane e professionali». Grande la commozione all’uscita del feretro, con i giovanissimi a far volare in cielo decine di palloncini bianchi.Per il corteo, snodatosi fino al cimitero alla periferia dell’abitato, l’abbraccio composto ai familiari del docente: «Vedere così tanti ragazzi ci commuove - ha detto don Floris, rivolgendosi agli studenti dell’Istituto comprensivo di Samugheo, dove Peddio insegnava: «Coltivate tutti i suoi insegnamenti e fateli vostri nella vita. Mariano ha lasciato dei segni indelebili e il suo ricordo sarà una preziosa guida per tutti voi».

Il sindaco Gian Cristian Melis, ha ricordato il compaesano e amico di sempre: «Il sorriso lo ha accompagnato in ogni circostanza della vita ed è col sorriso che lo ricorderemo. Mariano ha dato il massimo nell’ambito sportivo e sociale, portando gioia in ognuno di noi. Ma soprattutto, ha teso la mano a tutti». «Eri amico di tutti e i tuoi ricordi ci terranno compagnia nei giorni che verranno - ha letto a margine della funzione l’amico Ottavio Liori – siamo sicuri che arrivando alla casa del Signore troverai tante persone buone ad accoglierti. Bae cun Deus».

Da Ortueri, non è voluto mancare il poeta Nicola Loi che ha affidato il suo dolore a versi in limba: «Gratzias po tottu cantu amigu meu». Grazie per tutto, amico mio.

