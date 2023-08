L’ultimo abbraccio al piccolo Luigi 

La Basilica di Sant’Antioco è piena, ci sono tantissime persone, anche la piazza è gremita per l’ultimo saluto a Giovanni Luigi Sciascia, il dodicenne ucciso da una peritonite, arrivato in ospedale quando ormai era troppo tardi.

Il dolore

Ci sono i compagni di classe, gli amici che assieme a lui facevano lunghe passeggiate in bicicletta. Una bambina tiene la bicicletta e spiega che «era la bici di Luigi». Poi arriva il carro funebre con la bara bianca che viene portata nella navata centrale a spalla, coperta di rose bianche. Bianco, come la vita candida di un bambino. Il singhiozzo del pianto ininterrotto dei famigliari, trascina tutti in lacrime di disperazione. Sull’altare partecipano alla liturgia tutti i sacerdoti di Sant’Antioco. «Non dovrebbero esistere le bare bianche, perché non dovrebbe esistere il fatto che un genitore sopravviva al figlio - ha detto don Mario Riu durante l’omelia - non è normale, non esiste nemmeno un vocabolo per definire questa cosa. Quando muore un genitore, il figlio resta orfano, se muore il marito, una donna resta vedova, ma se muore un figlio, resta un dolore inconsolabile, un vuoto incolmabile al quale nessuno di noi potrà dare conforto. La comunità di Sant’Antioco Martire, in sei mesi ha perso due bambini e quando muore un bambino, muore una parte della speranza per il futuro». Parole toccanti quelle del rettore della Basilica dove ieri pomeriggio si sono svolti i funerali del dodicenne.

Il dramma

La morte improvvisa e inaspettata è arrivata per lui lunedì scorso all’ospedale Cto di Iglesias dove i familiari lo avevano accompagnato nella speranza di avere risposte per quei dolori addominali per i quali il giorno prima si erano recati due volte alla guardia medica del paese dove è stato diagnosticato un virus intestinale mentre l’autopsia ha poi individuato un’appendicite evoluta in peritonite come causa del decesso. «Attoniti, increduli, con la sensazione da parte di tutti di vivere in questo momento un brutto sogno - ha aggiunto Don Riu - che purtroppo un sogno non è. Luigi è stato accolto da Maria, la mamma di Gesù e di tutti noi». Lacrime e applausi in Basilica quando Don Mario ha ricordato che Luigi era un chierichetto e i momenti di condivisione da parte sua con i ministranti, con chi serviva messa, soprattutto la domenica, quando, dopo la messa, andavano tutti insieme a fare colazione. «Amavi correre in bicicletta, ora vai e corri caro Luigi - ha concluso - corri più che puoi perché niente potrà più farti del male».

