Sono otto i rossoblù che questo pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, saranno assenti giustificati. Oristanio, Prati, Nandez, Radunovic, Luvumbo, Obert, Hatzidiakos e Wieteska non saranno ad Asseminello e rappresenteranno il Cagliari con le rispettive nazionali.

Eroe dei due mondi

A fare il viaggio più lungo e, conseguentemente, l'ultimo a rientrare sarà Nandez, che con la maglia dell'Uruguay giocherà due gare di qualificazione ai Mondiali contro Colombia (a Barranquilla il 12) e Brasile (a Montevideo, nella notte tra il 17 e il 18).

Sotto osservazione

In Europa tutti gli altri, compreso Luvumbo, che con l'Angola dovrebbe giocare in Portogallo contro Mozambico (il 13) e Repubblica Democratica del Congo (il 17). Condizionale d'obbligo, viste le condizioni non ottimali dell'attaccante. In campo anche Oristanio e Prati con l'Under 21 azzurra (il 17 a Bolzano contro la Norvegia), Obert con l'Under 21 slovacca (il 12 con la Polonia e il 15 col Dukla), Hatzidiakos con la Grecia (il 13 con l'Irlanda e il 16 con l'Olanda), Wieteska con la Polonia (il 12 con le FarOer e il 15 con la Moldavia) e Radunovic con la Serbia (il 14 in Ungheria e il 17 contro il Montenegro). Fuori anche il giovane portiere Iliev, convocato dall'Under 19 bulgara. (al.m.)

