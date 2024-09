«L’ultimatum di Egas non è una novità» 

La recente comunicazione inviata dall’Egas al Comune di Serramanna e ad Abbanoa, nella quale si invita “a predisporre le attività per il passaggio delle infrastrutture idriche e fognarie dall’Ente al gestore unico”, non segna ancora con certezza la fine della gestione autonoma del servizio idrico del centro del Medio Campidano. Tuttavia, potrebbe rappresentare un passo significativo verso il trasferimento dello stesso ad Abbanoa, gestore unico regionale. Siamo al de profundis? È ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive.

La serenità di Littera

«Si tratta – sostiene il sindaco Gabriele Littera, minimizzando l’impatto della lettera – di una comunicazione simile a quelle che abbiamo già ricevuto nel corso degli anni». Littera ribadisce che l’amministrazione comunale è ancora impegnata in un’azione di sensibilizzazione verso le istituzioni che continua da mesi e non si interromperà nemmeno dopo la ricezione di questa lettera: «Non abbiamo ancora concluso le nostre azion». La questione, insomma, rimane aperta.

Nel testo inviato dall’Egas, si legge che Comune e Abbanoa “sono invitati a dare avvio alle procedure per l’acquisizione delle infrastrutture idriche e fognarie dell’abitato di Serramanna, predisponendo lo stato di consistenza delle infrastrutture oggetto di passaggio”.

La scadenza

La nota fa seguito a una precedente delibera, datata 30 giugno 2022, in cui l’Egas aveva deciso di non riconoscere e salvaguardare la gestione autonoma del servizio idrico integrato da parte del Comune di Serramanna, e fissa una scadenza di 30 giorni per l’avvio delle attività di trasferimento delle infrastrutture, a partire dalla data di ricezione della nota. Per il sindaco Littera, tuttavia, «in trenta giorni non succede nulla: queste non sono operazioni che si risolvono così in breve tempo».

Piano all’offensiva

Se Littera considera ancora tutta da giocare la partita della gestione autonoma del servizio idrico, il capogruppo di minoranza Gigi Piano non è dello stesso avviso ed esprime un giudizio molto critico sulla gestione della questione da parte dell’amministrazione comunale: «Questo – sostiene – è l’epilogo di una vicenda gestita in maniera disastrosa dal sindaco e dalla sua giunta. All’inizio, il sindaco aveva dichiarato che Serramanna non possedeva i requisiti per mantenere la gestione autonoma, salvo poi fare marcia indietro e decidere di spendere risorse pubbliche per avviare un inutile ricorso prima al Tar e poi al Consiglio di Stato. Nel frattempo, invece di lavorare per soddisfare concretamente i requisiti richiesti, hanno temporeggiato, mentre il servizio ai cittadini – conclude Piano – è peggiorato».

Le critiche di Pahler

Critiche altrettanto forti all’indirizzo del sindaco arrivano anche da Carlo Pahler, della lista civica Serramanna Futura: «Sono sorpreso – dichiara – dal fatto che Littera non condivida con la minoranza e con gli altri consiglieri una lettera di tale importanza. Vorrei capire dove sia la trasparenza in tutto questo, e perché ogni volta importanti comunicazioni come questa vengono tenute nascoste».

RIPRODUZIONE RISERVATA