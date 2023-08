L’ultimatum ai golpisti scade oggi, Africa a un passo dal baratro 

NiAmey. L’Africa occidentale è sul baratro di una guerra che potrebbe coinvolgere una mezza dozzina di Paesi: l’ultimatum per un possibile «uso della forza» che l’Ecowas, la Comunità degli Stati dell'area, ha lanciato ai militari golpisti in Niger scade stasera e non ci sono al momento evidenti negoziati tra le parti. La Francia, finora Paese di riferimento di Niamey in forza del suo passato coloniale, ha confermato il proprio appoggio al blocco regionale capeggiato dalla Nigeria. Il conto alla rovescia ormai delle ore e non più dei sette giorni iniziali si accompagna però a cautele verbali e tattiche che denotano una scarsa voglia di imbarcarsi in un conflitto, e ci sono indizi che potrebbero far sperare in una revoca o un rinvio della scadenza. L’ultimatum lanciato il 30 luglio dall’Ecowas è stato sottolineato dalla ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna: «Il termine di sette giorni scade domenica». Già da venerdì «tutti gli elementi» di un possibile intervento armato «sono stati elaborati» in una riunione dei capi di Stato maggiore del blocco. E il ministero degli Esteri francese riafferma di sostenere «con fermezza e determinazione» gli sforzi dell’Ecowas per far fallire il golpe che in Niger ha deposto il presidente filo-occidentale Mohamed Bazoum: del resto «sono in gioco il futuro del Niger e la stabilità dell’intera regione», ha ricordato il dicastero con implicito riferimento al rischio di un ampliamento dell’influenza russa. L’Ecowas nel 2017 intervenne in Gambia per scacciare un presidente, Yahya Jammeh, che non voleva ammettere la sconfitta elettorale. Ora sono pronti all’intervento, oltre alla Nigeria, anche Costa d’Avorio, Senegal e Benin. Dall’altra parte Mali e Burkina hanno già annunciato che un attacco a Niamey equivarrebbe a una dichiarazione di guerra nei loro confronti.

