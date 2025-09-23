L’ultima volta in Sardegna 

Un ultimo giro di giostra, a ottobre 2026, con quella che sarà la 23ª edizione in Sardegna, poi nel 2027 il round italiano del Mondiale Wrc passerà al Rally Roma Capitale. L’annuncio è arrivato ieri, attraverso sito e social ufficiali di Wrc, che parlano di un nuovo inizio all’ombra del Colosseo e il passaggio dagli sterrati sardi agli asfalti laziali. E dal 2027, la data dell’Europeo Erc Fia che prima era del Rally di Roma Capitale, si correrà in Sardegna. Una magra consolazione per una terra che nell’ultimo ventennio ha regalato scenari e panorami mozzafiato che sono stati teatro di battaglie epiche sul filo dei centesimi, e che con l’addio al mondiale perderà un indotto certificato di 80 milioni di Euro e una vetrina sul mondo che anche la Regione Sardegna, partner di Aci nell’organizzazione, aveva sempre apprezzato, tanto che il “trasloco” avverrà nonostante l’accordo triennale di sostegno al Ris già firmato.

La tradizione

Amato da team, equipaggi e appassionati, il Rally Italia Sardegna è sempre considerato imprescindibile. Il valore e l’attaccamento al Ris è talmente forte che è persino l’alternanza tra Alghero e Olbia richiesta dalla Regione era stata accettata e digerita, diventando normalità. Perché il rally mondiale regala visibilità e genera indotto non solo nelle città, ma anche nei paesi del cuore della Sardegna, in quei dedali di strade polverose da cui il genio di Tiziano Siviero ha estratto per due decenni prove tecniche e mozzafiato. E perché il rally è della gente che in questo ventennio è nata, cresciuta e invecchiata quasi accampandosi in prova, con spostamenti e posizionamenti studiati e calcolati per essere ogni giorno nel punto giusto al momento giusto.

Gli ultimi mesi

Pluripremiato dalla Fia per la tutela dell’ambiente, amato per le prove spettacolari da team ed equipaggi e incoronato come rally dalla power stage più bella del mondiale, eccellenza dal punto di vista organizzativo e della sicurezza tanto che, al Ris dello scorso giugno, a Olbia sono arrivati a formarsi i membri degli staff del Rally del Giappone e degli Usa. Però, in quelle torride giornate di giugno, nell’animato parco assistenza dell’Isola Bianca aleggiava già il fantasma del trasferimento. Ieri è arrivata l’ufficialità di quello che il generale Del Sette, commissario straordinario Aci, definisce «Uno step fondamentale per il rallismo italiano».

