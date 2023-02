L’ultima volta in B è valsa la promozione 

Bari-Cagliari nella storia recente significa una sola partita: lo splendido 0-3 del 6 maggio 2016, che certificò la promozione in Serie A dei rossoblù di Rastelli al termine di un'annata da protagonisti.

Ultimo passo

Terzultima di Serie B e scontro diretto: quarta contro seconda, il Cagliari sa che vincendo è fatta con 180 minuti d'anticipo. Sblocca João Pedro al 24', gran destro a giro dal limite sul palo lontano. Al 48' avvia lui stesso il fulminante contropiede del bis, con assist di Giannetti e tiro vincente di Farias. Dopo aver sofferto, con De Luca che prima prende il palo e poi in rovesciata chiama Storari al miracolo, è il subentrato Cerri ad avviare la festa in anticipo all'87', girando in rete un assist di João Pedro. Trionfo celebrato in campo e negli spogliatoi, ricevendo poi l'abbraccio di migliaia di tifosi in delirio in piena notte in aeroporto a Elmas.

Il bilancio

Poche gioie del Cagliari a Bari: 4 sole vittorie, ma striscia in corso di 6 di fila senza prendere gol (4 volte 0-0). Sono 6 i successi biancorossi, 11 i pareggi. Il 26 maggio 1991, ma al Sant'Elia, proprio col Bari l'ultima della prima esperienza rossoblù di Ranieri: 1-1.