L’ultima volta di Babbo Natale 

Il momento in cui i bimbi incontrano Babbo Natale per consegnargli la letterina per i regali è sempre uno dei più felici dell’anno. Eppure, stavolta, a San Sperate, quel momento nasconderà un velo di tristezza, di nostalgia. Perché potrebbe essere l’ultima: Il Villaggio di babbo natale, giunto alla sua decima edizione, chiuderà i portoni definitivamente il prossimo 22 dicembre. Un viaggio durato più di un decennio, coronato dall’uscita di un libro e che ha visto il Museo del crudo, storica sede, animarsi a dicembre.

Il bilancio

«In questi anni abbiamo vissuto emozioni forti», raccontano gli organizzatori, «abbiamo sudato, faticato e pianto, soprattutto per chi ci ha lasciato troppo presto. Ma abbiamo anche creato qualcosa di straordinario. Un gruppo che ha reso possibile questa avventura, grazie a Art&venti, al Piccolo Coro di San Sperate, alla Gioventù Sparadesa, e ai nostri compaesani. Un grazie speciale alle nostre famiglie, che ci hanno sopportato e supportato in ogni momento, e al Comune che ci ha concesso il locale. Siamo orgogliosi di aver dato visibilità al nostro paese anche nel mese in un mese particolare e freddo».

Il libro

Ma qualcosa , oltre ai ricordi, rimarrà anche dopo il 22 dicembre: «Abbiamo racchiuso tutta la storia del Villaggio di babbo natale in un libro, una fiaba raccontata con gli occhi di un bambino. Al suo interno, le foto che ricordano questi anni indimenticabili. Si possono leggere le lettere di alcuni bambini che hanno vissuto la magia del villaggio. Un modo per rivivere insieme a loro le emozioni di ogni edizione, un tesoro di ricordi che resterà per sempre».

I ricordi

Un ricordo speciale va a chi ha partecipato al Villaggio, ma purtroppo non può esserci per il gran finale: «Pensiamo a Emilio, Cenzo, Ziu Giuliu, Luciano, Cristina e Michele». Quest’ultimo è Michelangelo Moi, lo storico babbo natale, venuto a mancare a causa della Sla a febbraio 2023. «Ricordo quando gli arrivò la proposta», spiega Barbara, la figlia. «Disse, perché no? Il Villaggio è un momento magico, anche per gli adulti. Per Michelangelo Moi lo era. Nel 2016 mi confessò di essere stanco, ma felice. Se lui fosse qui probabilmente direbbe di andare avanti. Era testardo», ride.

Leonardo Marongiu, dell’associazione Art&venti, chiude: «“Una volta ci chiamò una signora chiedendoci di trovare la letterina del figlio. Voleva sapere cosa avesse scritto a babbo natale. Ci mettemmo ore e alla fine scoprimmo che aveva chiesto che il papà stesse meglio e che trovasse un lavoro. Piangemmo tutti. Il villaggio ci mancherà, tantissimo».

