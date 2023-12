L’ultima vittoria firmata Deiola 

Sono 5, con oggi, le volte su 19 incroci che Cagliari e Sassuolo si sono sfidate a dicembre. In questo mese, il 1°, anche la prima sfida in assoluto: 2-2 al Sant'Elia nel 2013, con rimonta nel finale firmata Nenê e Sau dopo il doppio vantaggio neroverde con l'ex Marzorati e Zaza. In casa a dicembre anche un'altra rimonta, lo splendido 4-3 sempre contro Di Francesco come allenatore avversario con ribaltone nell'ultima mezz'ora da 1-3: doppietta decisiva di Farias. A Reggio Emilia, invece, 0-1 in Coppa Italia il 3 dicembre 2015 valso la qualificazione e 2-2 in Serie A l'8 dicembre 2019 (pari al 90' di Daniele Ragatzu).

Il bilancio

In casa bilancio con 3 vittorie del Cagliari, l'ultima 1-0 il 16 aprile 2022 gol di Deiola, 4 pareggi e 1 sconfitta, per 6 volte su 8 entrambe le squadre sono andate a segno.

