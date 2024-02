L’ultima vittoria a novembre in Coppa Italia 

A lungo Udine è stato un campo ostico per il Cagliari, con addirittura 46 anni senza vittorie. Ma di recente i rossoblù sono riusciti a invertire la tendenza: 3 successi nelle ultime 6 trasferte, fra cui l'1-2 ai supplementari in Coppa Italia lo scorso 1 novembre con gol decisivo di Lapadula (primo stagionale) al 120' dopo il pari di Viola all'80'.

Vittoria salvezza

Il Cagliari è passato 5 volte in casa dell'Udinese. La principale è lo 0-1 l'11 maggio 2008 alla penultima giornata, per completare il miracolo della squadra di Ballardini: ultima e staccatissima a fine girone d'andata, poi salva con 90' d'anticipo. Il primo tempo finisce 0-0, l'inizio di ripresa è spettacolare: tre minuti e Acquafresca riceve al limite dell'area, disorienta con una finta Zapata e Coda per battere Handanovic col destro. Al 56' il raddoppio: Foggia da sinistra serve Cossu, dribbling a mettere a sedere Lukovic e conclusione vincente a incrociare. A fine partita è gran festa in campo coi tifosi, che prosegue fino a tarda notte col rientro in aeroporto a Elmas.

Il bilancio

Le altre vittorie del Cagliari a Udine sono 1-3 il 7 ottobre 1962 in Serie B, poi gli 0-1 firmati João Pedro del 19 novembre 2017 e 21 aprile 2021. L'Udinese ha vinto 19 volte, 10 i pareggi.

