“L’Ultima Vendetta” per un Liam Neeson  che sa ipnotizzarci al grande schermo 

Tra lande sterminate e scogliere imponenti, Liam Neeson torna in “L’Ultima Vendetta”, thriller diretto da Robert Lorenz ispirato a un’epoca burrascosa in cui i miti e le leggende dell’Irlanda cedono il posto ai santi e ai peccatori. Nel 1974, in pieno conflitto nordirlandese tra unionisti e lealisti, Finbar Murphy si guadagna da vivere come sicario sotto mentite spoglie. Decisosi a cambiare vita, spende il tempo che gli resta per servire la comunità. Ad attirare la sua attenzione è una ragazzina coi segni evidenti di un abuso; il responsabile sembra essere Curtis June, ospite non gradito a casa della giovane insieme a sua madre. Per compiere giustizia, Finbar si concede un ultimo gesto fatale; ma ancora non immagina che la vittima faccia parte di un’organizzazione terroristica, e sua sorella Doireann, a capo della banda, sarà disposta a tutto pur di vendicarla.

Assumendo un ruolo attivo al pari degli altri elementi, l’ambientazione stabilisce il tono del racconto, allineandosi a un ritmo che tra le fasi più incisive trova il giusto spazio anche per approfondire il contesto e i personaggi. La caratterizzazione di questi ultimi non passa inosservata, godendo di particolarità che vantano solo i protagonisti di un romanzo o di una graphic novel. In questo modo, Neeson ruba la scena con un’interpretazione toccante e visibilmente sentita, conferendo al suo antieroe molteplici sfumature senza perdersi nell’eccesso.

RIPRODUZIONE RISERVATA