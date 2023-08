L’ultima telefonata alla madre «Era il suo addio e non lo sapevo» 

Il tono di voce era stanco, parlava lentamente, aveva l’affanno. Sapeva tutto, sapeva che erano le sue ultime ore di vita. Non poteva non chiamare mamma Costanza: lei è stata una delle ultime persone che Michela Murgia ha voluto sentire al telefono, dalla sua casa romana, dalla sua stanza che aveva allestito per i suoi ultimi momenti circondata come sempre dalla sua famiglia queer, quella che si è scelta. Dove le relazioni valgono più dei ruoli, dove regna solo l’amore, nessuna gabbia, nessuno schema.

L’ultimo saluto

Costanza Marongiu, 76 anni, fa fatica a parlare: «Mia figlia mi ha chiamato giovedì, alle 12.30, mi ha detto che non stava benissimo, è vero, si capiva dalla voce. Ma era serena, in pace - racconta con difficoltà dalla sua casa di Cabras mentre riceve telefonate dall’intero paese - Poco prima di chiudere mi ha detto però che dovevo stare tranquilla, di non piangere. Era il suo saluto, l’ultimo, ma io non lo sapevo. Anche poco prima di morire non ha voluto dire che stava male. Lei ha soffocato il dolore sempre, anche durante i suoi ultimi istanti di vita, pur sapendo che la morte sarebbe arrivata presto a prenderla. Lei era così. Combattiva, pulita, ma soprattutto coraggiosa. Sì, fuori dalla norma, inutile negarlo. Unica, posso dirlo? Sì dai».

Il racconto

Costanza Marongiu non sta bene fisicamente, le gambe cedono facilmente, ecco perché ha deciso di non raggiungere la chiesa degli Artisti a Roma, dove oggi verrà celebrato il funerale di Michela. «Per me spostarmi non è semplice. Ho bisogno di una sedia a rotelle, di qualcuno che mi assista. Per Michela ci saranno tante persone, ci sarà tanto caos. Io andrò con calma».

L’ultimo abbraccio "in presenza” tra mamma e figlia è avvenuto due mesi fa: «Ci siamo viste a Cagliari, per il Marina Cafè Noir. Era in città per lavoro ma non poteva trattenersi tanto in Sardegna, ecco perché assieme a mio figlio siamo andati a salutarla. Certo, non era in forma, soffriva da un anno e mezzo, ma lei era forte, sempre sorridente, sempre pronta a combattere anche contro il male peggiore».

Una figlia speciale

Michela Murgia per tutti è la scrittrice sarda che infiammava i social, la vincitrice di tanti premi letterali, l’intellettuale, l’opinionista in televisione, la combattiva, la femminista, colei che portava avanti il suo pensiero sfidando tutti, sia sui giornali, sia sul palchi durante le manifestazioni: «Ma per me era la mia bambina - racconta ancora la mamma - Michela è cresciuta a Cabras, tra la parrocchia Santa Maria e il nostro ristorante nella borgata marina di San Giovanni di Sinis, dove tante volte anche lei ha lavorato. Poi ha deciso di spiccare il volo. Ciò che è diventata ormai lo sanno tutti. Oggi di lei parlano tutti i telegiornali. Un motivo ci sarà». Ma anche sui social. Per lei una valanga di messaggi. Tutti ricordano la sua forte personalità, la sua intelligenza spiccata, il suo essere sempre schietta.

La morte e il dolore

Mamma Costanza ha avuto la triste notizia giovedì notte, poco prima delle 23. «Sono state le sue amiche a chiamarmi – racconta – Un colpo al cuore. È lì che ho capito il senso della telefonata della mattina. Lei sapeva che stava andando via. Era il suo saluto. Gli ultimi giorni era accudita da due infermiere». Poi si commuove e fa una pausa: «Non mi sembra vero. Per me lei non è andata via, è qua con me».

Costanza Marongiu ieri è stata sommersa da tantissime telefonate: parenti, amici, semplici conoscenti. «Mia figlia ha deciso di riposare a Roma, per stare vicino ai suoi figli adottivi - racconta ancora - è giusto così. È la famiglia che si è scelta una volta andata via da Cabras. È la sua famiglia speciale, allargata. Lei era felice. E io per lei». Quattro figli che Michela chiamava “figli d’anima”, espressione nata ai tempi del suo romanzo più noto, “Accabadora”.

I parenti

In queste ore sta tentando di trovare un volo per Roma il fratello di Michela, Cristiano. «Voglio esserci. Voglio dare l’ultimo saluto a mia sorella. Tutto ciò che ci siamo detti durante l’ultima telefonata, giovedì, resterà tra me e lei. Sono parole che terrò nel mio cuore. Abbiamo chiacchierato per diversi minuti. Ho capito subito che ci stava lasciando. Era cosciente, lucida. Sarà dura».

Piange anche la zia, Annetta Marongiu, 82 anni. Nella sua casa Michela ha trascorso tante giornate: «La settimana scorsa mi ha scritto che non aveva più tante forze, che faceva fatica anche a tagliare l’anguria ma che, nei prossimi giorni, grazie all’installazione di una pedana, sarebbe potuta scendere nel suo giardino». Michela invece è volata verso l’alto.

