«L’ultima spiaggia è la proposta da 211mila firme» 

E la Rete per la Pratobello 24? Non sta a guardare. Dopo la manifestazione di domenica contro l’assalto eolico, agrivoltaico e fotovoltaico, i comitati e i gruppi che non più tardi di qualche mese fa hanno manifestato a Cagliari, arrivando persino a occupare il Consiglio regionale, studiano le contromosse. Che il rimedio sia la proposta di legge di iniziativa popolare che hanno spinto nei mesi caldi dell’estate scorsa fino a raccogliere quasi 211mila firme è scontato. Lo dice Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo, un po’ il padre della Pratobello. Lo ripetono i militanti come Gian Franco Cau, del Presidio del Popolo sardo: «Transizione più transazione uguale devastazione», dice. «Lo abbiamo scritto negli striscioni durante le nostre apparizioni al Carnevale di diverse località dell’Isola. E non per dare ripetizioni di matematica, ma per far capire ai sardi che la speculazione in atto può davvero incidere in maniera negativa sul benessere della nostra terra. La Pratobello, che punta sull’urbanistica e si appiglia in questa direzione allo Statuto sardo, può essere davvero la soluzione». Concetto identico è quello espresso da Davide Meloni, del Comitato di Uta: «La Pratobello per noi è l’ultima spiaggia per la salvezza dell’Isola», dice l’attivista. «Basta imposizioni da Roma, basta difese di facciata. Anzi, sollevo un dubbio, senza con questo voler aprire un altro fronte: Draghi ha previsto di far diventare la Sardegna come piattaforma energetica dell’Europa. Questa energia servirà per salvare il mondo o per alimentare le industrie belliche europee?». (lo. pi.)

