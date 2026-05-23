L’ultima sfida tra il Bonorva e la Villacidrese 

L'attesa è finita. Oggi alle 16, al campo “Chicchitto Chessa”, va in scena la finalissima di ritorno dei playoff di Promozione tra Bonorva e Villacidrese. In palio c’è un posto in Eccellenza, traguardo che per i padroni di casa avrebbe il sapore della storia.

La squadra di Michele Pulina si presenta all’appuntamento forte del 2-0 conquistato sette giorni fa in trasferta. Un risultato pesante che mette i biancorossi in una posizione di grande vantaggio: basterà non perdere con due gol di scarto per festeggiare la promozione. Gli ospiti allenati da Diego Mingioni, al contrario, sono chiamati a una rimonta difficile pur non impossibile: per riaprire i conti dovranno vincere con almeno due reti di margine trascinando la sfida ai supplementari e, eventualmente, ai rigori.

La vincitrice accederà direttamente all’Eccellenza. La perdente dovrà sperare in un ripescaggio, tenendo d’occhio l’esito dei playoff nazionali dell’Ilvamaddalena: solo la promozione della squadra dell’arcipelago libererebbe un posto aggiuntivo nel torneo regionale. Entrambe le formazioni sono al completo.

Il tecnico del Bonorva non vuole sentir parlare di gestione del risultato. «Affronteremo la gara consapevoli che è una finale», esordisce Pulina, «senza pensare all’andata. Mi aspetto una partita combattuta, non dovremo abbassare la guardia nemmeno per un secondo. Ho chiesto un ultimo sforzo ai ragazzi: voglio una squadra affamata, non appagata. L’obiettivo è vicino ma va conquistato sul campo, davanti a una Villacidrese che resta una buona squadra».

Il mister è pienamente consapevole del peso storico della posta in gioco: «Raggiungere l’Eccellenza sarebbe un traguardo straordinario per questa società. Tutti conoscono il significato di questo momento e sono certo che sarà un motivo in più per dare il massimo. Il gruppo è unito e determinato a chiudere nel migliore dei modi una stagione che, in ogni caso, ricorderemo con grande orgoglio».

A dirigere l’incontro sarà Rosanna Barabino di Sassari, coadiuvata dagli assistenti Samuel Fronteddu di Nuoro e Nicola Deriu di Oristano. Fischio d'inizio alle 16.

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