L’ultima serata di William Manca 

Sarà il dottor Francesco Serra a compiere l’autopsia, martedì prossimo, sul corpo di William Manca, trovato senza vita due giorni fa nella strada vicinale Ponti Pizzinnu. Un esame che farà chiarezza sulle cause della morte del 45enne sassarese, scoperto in avanzato stato di decomposizione in un cespuglio in mezzo a carcasse di cani e a una discarica di rifiuti. A disporre l’analisi il pm Ermanno Cattaneo, titolare delle indagini di cui si stanno occupando i carabinieri, con la missione di fare luce su quanto avvenuto all’uomo sabato 6, di sera, l’ultimo giorno in cui è stato visto vivo.

La serata

Un mistero a partire dalle sue intenzioni, perché ai parenti aveva detto che sarebbe rientrato entro un’ora “dopo aver preso un caffè” mentre, ad altre persone incontrate in centro storico, dove viveva con la madre disabile, aveva annunciato di voler andare a Campanedda. Meta che, secondo quanto trapela, non avrebbe mai raggiunto, viaggiando invece lungo altre tappe insieme a due conoscenti. Proprio in città Manca si sposta da un bar in corso Vittorio Emanuele a un locale vicino al Mercato apparendo alticcio, come riferiscono alcuni testimoni. Ma quando più tardi ricompare in un circolo di Bancali, sempre con un paio di uomini, le sue condizioni sono alquanto peggiorate, a un passo dall’incoscienza tanto che i presenti avrebbero proposto di chiamare il 118. Al pronto soccorso non arriverà venendo invece condotto in auto altrove, forse in un’abitazione in campagna della zona.

Il ritrovamento

Su cosa sia successo in seguito per il momento regna il buio anche se i familiari sono certi che il loro parente sia stato abbandonato, appena morto, nel punto del ritrovamento di mercoledì. «Era nascosto nella vegetazione, spuntavano solo i piedi», raccontano. Il volto compromesso, già morso dagli animali randagi, e riconosciuto dal fratello Costanzo grazie ai vestiti e alle scarpe appena comprate. In tasca soltanto le chiavi e una postepay: “Ma usciva sempre senza documenti e portafogli”. Emerge poi un retroscena, da confermare, in cui i due accompagnatori di William avrebbero incontrato di domenica una persona vista sabato notte. Alla domanda di quest’ultima su dove fosse finito il 45enne, sembrerebbe che abbiano risposto di averlo portato a casa sua. Intanto è grande lo sconcerto a Sassari Vecchia per il decesso dell’uomo, definito da tutti un bonaccione, sempre gioviale.

