L’ultima rossoblù di Palestra alla Domus 

Alla fine Pavoletti si è preso tutta la scena, e non poteva essere altrimenti dopo nove anni indimenticabili, vissuti sempre al massimo - nel bene e nel male - e momenti epici per lui e per il Cagliari. Quello del capitano potrebbe, però, non essere stato l’unico addio eccellente. Oltre a Palestra, diversi rossoblù - tra chi era in campo, in panchina o in tribuna l’altro ieri - potrebbero tornare alla Domus da avversari la prossima volta. A cominciare dal portiere Caprile, decisivo anche in questa salvezza e per il quale è già iniziata l’asta. Fiato sospeso per Dossena e Folorunsho, ma anche per Mazzitelli, Belotti e Kiliçsoy.

«Cagliari nel cuore»

Assoluto protagonista, Palestra si è congedato dalla Sardegna festeggiando la salvezza. Finito il campionato tornerà all’Atalanta, ma è destinato a un top club europeo. Ultimo giro di valzer in rossoblù domenica a San Siro contro il Milan, quasi un anteprima del derby per lui se davvero l’Inter dovesse spuntarla sulla concorrenza (compresa quella inglese). Già nei giorni scorsi, in diverse interviste, il 21enne talento di Buccinasco ne aveva approfittato per ringraziare e salutare i tifosi e i cagliaritani in generale, evidenziando quanto sia stata importante la tappa nell’Isola per la sua crescita, sia professionale che umana. Ieri ha voluto ribadire il concetto attraverso un post su Instagram con alcuni flash della sua ultima partita alla Domus da giocatore del Cagliari: «Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ed è stato bellissimo festeggiare insieme. Questo stadio, questi tifosi e questa città saranno per sempre nel mio cuore».

Addio o arrivederci?

A sua volta, Dossena si è limitato a scrivere «obiettivo raggiunto». Anche il suo è un prestito secco, il cartellino di proprietà del Como dove rientrerà dopo l’ultima trasferta milanese, poi si vedrà. In questo caso, però, potrebbe esserci un ulteriore seguito rossoblù. È il desiderio suo e del Cagliari che proverà a intavolare una nuova trattativa con i lariani, nella speranza - magari - di strappare un’opzione per un riscatto a un prezzo abbordabile. Opzione che il club isolano avrebbe in teoria per Folorunsho ma che difficilmente eserciterà alla cifra pattuita l’estate scorsa (8 milioni) considerato che a febbraio il centrocampista romano spegnerà 29 candeline. Anche lui ha contributo alla salvezza. È stato uno dei punti fermi di Pisacane, che lo ha schierato in più ruoli pur di averlo sempre in campo. E più che un addio, il suo, potrebbe essere un arrivederci se le condizioni della controparte (il Napoli nello specifico) fossero più convenienti.

La meteora turca

Più probabile ma non scontato il riscatto di Mazzitelli dal Como. Si appresta a tornare in Turchia per restarci, invece, Kiliçsoy, che dopo un impatto esplosivo tra dicembre e gennaio ha avuto un’involuzione incredibile sino a finire ai margini della squadra. Non ha giocato mezzo minuto nelle ultime sei partite e viene difficile immaginare che il Cagliari possa investire per lui i 12 milioni che chiede il Besiktas. A fine giugno scade anche il contratto di Belotti, e chissà se ci sono i presupposti per un rinnovo. Dopo la rottura del crociato che lo ha tenuto fuori per gran parte del campionato, il Gallo ha dimostrato grande forza di volontà mettendosi a disposizione di Pisacane nell’ultimo mese, per quanto non fosse certo al top della condizione. Lui vorrebbe restare, il Cagliari ci pensa.

Eredità pesante

Dopo un anno e mezzo da protagonista, sembra essere arrivato il tempo dei saluti, invece, per Caprile. L’interesse del Bologna non è un mistero, ma non è l’unico in Italia. Per il portiere veronese di origini napoletane potrebbero aprirsi scenari eccellenti anche in Premier League. Raramente lascia trasparire le proprie emozioni, domenica sera, tuttavia, sembrava visibilmente commosso mentre si lasciava alle spalle la Domus alle spalle per rientrare a casa insieme alla famiglia. Ovunque andrà, se andrà, lascerà un’eredità pesante.

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