“L’ultima regina” sposò Enrico VIII ma scoprì presto che la corte era una prigione  

Vincitore a Cannes e candidato all’Oscar per il miglior film straniero, il regista brasiliano Karim Aïnouz dirige la sua prima pellicola in inglese, intitolata “L’ultima regina: Firebrand”. Un dramma in costume tratto da “La mossa della regina” di Elizabeth Fremantle, incentrato su Caterina Parr, sesta e ultima moglie di Enrico VIII, che svela le dinamiche di un matrimonio contaminato dal sospetto e dalla paura.

Nell’Inghilterra del 1500, Caterina serve la corona come monarca dall’orientamento progressista, opponendosi alle intolleranze religiose e prendendosi cura del focolare. Al ritorno dalla Francia, Enrico VIII soffre per le ulcere alle gambe e sviluppa un temperamento sempre più ossessivo e paranoico. Ai suoi squilibri, Caterina oppone una pacata resistenza, evitando con attenzione di destare sospetti. Ma con un sovrano gravemente ammalato e i consiglieri impegnati a perseguire i propri interessi, il pericolo di accuse e ritorsioni si fa sempre più concreto. Seguendo un’impostazione classica, Aïnouz intreccia storia, mistero e intrigo puntando sulla forte caratterizzazione dei personaggi, la precisa ricostruzione scenografica e i riferimenti colti al folclore dell’epoca. Nel contrasto tra potere e desiderio, la Vikander cela abilmente le sue intenzioni dietro un portamento composto e regale; ancora più sorprendente, Jude Law stupisce con una metamorfosi che lo rende irriconoscibile, tanto nell’aspetto quanto nell’espressione di un cieco fanatismo. Così, il titolo convince nell’equilibrio di forma e studio dei rapporti umani, rivelandosi una convincente prova d’autore all’interno della sua categoria (g.s.).