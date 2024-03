L’ultima Pasqua prima del trasloco 

Tradizione rispettata nell’ultima Pasqua del mercato di San Benedetto. L’agnello anche quest’anno sarà il re delle tavole cagliaritane, accompagnato da maialetto e capretto. I prezzi sono alle stelle ma pazienza, in questi giorni di festa si rinuncia a tutto ma non a una scorpacciata tra amici e familiari, visto che il tempo non invita a gite fuori porta.

Ma sono molti i cagliaritani hanno preferito prenotare il pranzo comodamente serviti e riveriti in uno dei tanti agriturismo della zona.

A tavola

Tra i corridoi del vecchio mercato civico c’è la calca a l’atmosfera dei giorni di festa. La calca di fronte ai box è il segnale che i cagliaritani non diserteranno l’appuntamento con la tradizione. Come usanza, viene preferita la carne al pesce, anche perché il tempo non ha aiutato i pescatori, che in questi giorni sono rimasti in porto. Al primo piano di San Benedetto qualche venditore si lamenta, preoccupato dell’annunciato trasferimento nella struttura provvisoria di piazza Nazzari – annunciato, dopo vari slittamenti, a maggio - in quello che qualcuno, giocando con le parole, ha soprannominato il mercato lirico, per la vicinanza al conservatorio. Altri, invece, sperano in un miracolo da parte della nuova Giunta che da giugno guiderà il capoluogo.

La parola d’ordine, in ogni caso, è trascorrere le feste in serenità. «Passerò Pasqua e Pasquetta a casa, con mio marito, i miei figli e mia mamma novantenne», dice Alessandra Boi mentre acquista frutta e verdura. Oggi a tavola un piatto speciale. «Preparerò il cinghiale». Il cibo è un fattore secondario. «L’importante è stare bene con i propri cari».

Pasqua diversa per Paola che preferisce non vedere il suo nome nel giornale. «Siamo stanchi, viaggiamo tanto e a pasqua preferiamo riposarci mangiando comodamente seduti in un ristorante cittadino».

Ai box

Salvatore Portas, che gestisce il box 92, è soddisfatto. «Sta andando meglio di altri anni, anche se i cagliaritani ormai, per comodità, preferiscono mangiare in agriturismo o ristorante e il pranzo in famiglia a Pasqua è sempre più raro». Poi una riflessione sull’imminente (?) trasferimento nella struttura provvisoria di piazza Nazzari. «Viviamo nell’incertezza, nessuno ci ha ancora informato quando e come avverrà il trasloco».

Poco distante, al box 9, Maurizio Loi prepara bistecche. «Tutto sommato sta andando bene. I cagliaritani hanno rispettato l’appuntamento con il cibo». Cosa stanno scegliendo per il pranzo pasquale? «Soprattutto l’agnello, anche se quest’anno sono pochi e cari, gli allevatori hanno preferito esportarli». Il mercato si è adeguato alla scarsità di prodotto, tanto che il costo al chilo dell’agnello ha superato il capretto. Nel box 32 Il primo veniva venduto a 17,50 euro, il secondo a 16,99 mentre la spesa per il maialetto era fra i 13,80 e i 16 euro al chilo.

Niente pesce

La tradizione pasquale impone il classico agnello. Ne risente la vendita di pesce, quest’anno particolarmente influenzata dalle condizioni del mare. «Non sta andando benissimo», commenta Silvano Portoghese, box 53. «Ci sono stati tre giorni di maltempo e il pescato è poco». E caro. Di aragoste neanche a parlarne, i gamberi costavano 60 euro al chilo, le sogliole 30, i calamari 25, le triglie 35, il polpo 22 e le orate 30 euro.

