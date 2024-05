L’ultima panchina di Pioli al Milan: in arrivo Fonseca 

La stagione finisce e termina l’avventura di alcuni tecnici sulle panchine di Serie A. Oltre ad Allegri, esonerato da dieci giorni, è ai saluti Stefano Pioli dopo quasi 5 anni e 239 partite finisce al Milan (ieri l’annuncio), ma andrà via anche Juric dal Torino ed è incerta la posizione di Gasperini all’Atalanta nonostante il trionfo in Europa League. Insomma, è già tempo di studiare in vista della nuova stagione, anche se mancano verdetti: l’ultima squadra che andrà in B, il possibile sesto club in Champions, la finale di Conference con la Fiorentina.

I rossoneri hanno solo reso palese quanto già si sapeva. Pioli è arrivato nell’ottobre del 2019 per sostituire Giampaolo e ha portato il Diavolo a vincere nel 2022 uno scudetto che mancava da anni. Poi due stagioni ritenute non positive, nonostante la semifinale Champions del 2023 e il secondo posto di quest’anno dietro un’Inter superiore, e l’addio. Lascia con 132 vittorie, 52 sconfitte e una media di 1,89 punti a partita. Fatali forse i sei derby persi l’ultimo dei quali coinciso con la vittoria dello scudetto della seconda stella dei cugini nerazzurri. Oggi alle 20,45 a San Siro è in programma l’ultima partita di campionato contro la Salernitana e l’allenatore si congederà dal pubblico rossonero. Al suo posto potrebbe arrivare l’ex romanista Fonseca, anche se non tutti i tifosi sono convinti della scelta. Poi serviranno un attaccante per sostituire Giroud e un difensore al posto di Kjaer.

Alle 18 scendono in campo Juventus e Monza. Sulla panchina bianconera è atteso Thiago Motta, che può portare il Bologna al terzo posto proprio a scapito della Vecchia Signora sulla cui panchina siederà per gli ultimi 90’ Paolo Montero. A pari punti i rossoblù arriveranno davanti grazie alla differenza reti (ora i felsinei sono a +3), ma anche l’Atalanta è in corsa considerando che è a due lunghezze ma il 2 giugno deve recuperare il match con la Fiorentina. Domani si scoprirà chi retrocederà tra Empoli (che deve vincere all’Olimpico contro la Roma), Frosinone e Udinese (impegnati in uno scontro diretto).

Intanto ieri la Lega ha svelato i vincitori dei premi per i migliori giocatori e allenatore del campionato. Zirzkee (Bologna) miglior Under 23, Di Gregorio (Monza) miglior portiere, Bastoni (Inter) miglior difensore, Calhanoglu (Inter) miglior centrocampista, Vlahovic (Juventus) miglior attaccante. Il miglior giocatore assoluto è Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, il miglior tecnico Inzaghi.

