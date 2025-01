L’ultima notte insonne (ma per la gioia), il primo giorno libero 

Di notte non ha chiuso occhio «per la gioia e l'eccitazione», dopo tante altre notti bianche segnate «dall'angoscia». Dopo 21 giorni di detenzione nel carcere di Evin a Teheran, Cecilia Sala racconta la prigionia, la liberazione, il ritorno a casa. Ore di «confusione e felicità», con i genitori e col compagno Daniele Rainieri.

«Sto bene, mi devo riabituare. Non pensavo di essere liberata così presto», ha raccontato a Mario Calabresi, direttore di Choramedia, nella puntata di “Stories”, il suo podcast, in cui ha ricostruito l’arresto e i giorni in isolamento. Fino alla svolta, nella notte tra martedì e mercoledì. «Alle 9 del mattino - ha raccontato la giornalista, che lavora anche per il Foglio - una guardia mi ha detto che sarei stata liberata». Poche ore dopo era in volo verso l'Italia.

La corsa sulla pista d'atterraggio per abbracciare il suo compagno, la fine di un incubo iniziato il 19 dicembre con l'arresto in una stanza di albergo. Nel racconto di Sala il film di quanto vissuto, i giorni trascorsi senza occhiali, senza potere leggere un libro, con una luce al neon sempre accesa e una piccola finestra da cui arrivava uno spiraglio di sole. «L'Iran era il Paese dove più volevo tornare - dice -, dove c'erano le persone a cui mi sono più affezionata», e quel viaggio «era iniziato per dare voce a queste persone».

Mai le è stato spiegato perché era finita in una cella, ma lei ha subito collegato il suo caso a quello dell'ingegnere Mohammad Abedini Najafabadi: «Ho pensato che potessero avere l'intenzione di usarmi per quello, ma pensavo fosse uno scambio molto difficile». Il giorno prima dell'arresto, l'intervista con la comica Zeinab Mousavi, arrestata dal regime per i suoi sketch: «Le avevo chiesto come ci si sente a stare in una cella, in isolamento. Mi aveva raccontato che era riuscita a ridere ogni tanto anche lì, le erano venute in mente delle battute». Anche Sala è riuscita a ridere, ma solo due volte in 21 giorni: «Quando ho visto per la prima volta il cielo. E per un uccellino che faceva un verso buffo».

Per il resto, angoscia e paura: «Il silenzio è il nemico in quel contesto». Sul trattamento ricevuto, «mi accusavano di tante azioni illecite», ma «non è stata mai minacciata la mia incolumità»: anche se «ho pensato che mi avrebbero potuto uccidere». Per il futuro, Sala esclude un suo ritorno in Iran.

