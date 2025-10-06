L’ultima notte di William Manca 

Dalla perquisizione alla convocazione in caserma. Ieri cinque persone, sospettate di aver trascorso con William Manca l’ultima serata della sua vita, sono state sentite dalla mattina fino al pomeriggio inoltrato come persone informate sui fatti in via Rockfeller, dove si trova la sede del comando provinciale dei militari. Cinque testimoni potenziali di quanto accaduto al 45enne sassarese, trovato morto lo scorso 10 settembre nell’agro della strada vicinale Ponti Pizzinnu, in parte nascosto da un cespuglio e circondato dalle carcasse di cani e dai rifiuti di una discarica abusiva. L’uomo era stato visto sabato 6 settembre tra Sassari, Li Punti e infine a Bancali, dove era arrivato in un circolo assieme ad alcuni accompagnatori e, hanno riferito i testimoni, in stato di alterazione. Poi la scomparsa per quattro giorni fino al tragico ritrovamento.

L’inchiesta

Le indagini dei militari, coordinati dal sostituto procuratore Ermanno Cattaneo, si sono concentrate sui presunti compagni di viaggio e di serata di William e, una volta individuati, hanno proceduto alle perquisizioni delle case e al sequestro dei cellulari. Poi ieri la chiamata in caserma per approfondire dinamiche e versioni su quanto fatto e condiviso con il 45enne. Domande fatte però senza la presenza degli avvocati difensori a conferma, ancora una volta, che il procedimento resta contro ignoti e che il registro degli indagati per adesso rimane vuoto. Ma le prove raccolte dai carabinieri cominciano a essere diverse, delineando una cornice parziale degli eventi. A partire dal riscontro di una frattura toracica sul corpo del deceduto ed emersa nel corso dell’autopsia compiuta dal medico legale. Un trauma osseo che non ha provocato la morte ma potrebbe ascriversi a una colluttazione o, forse, a un episodio legato al decesso. L’altro elemento arriva dalla presenza di un sistema di videosorveglianza presente sul luogo del rinvenimento del cadavere, collocato lì per riprendere coloro che depositavano la spazzatura in modo abusivo. Occhi elettronici che potrebbero invece aver inquadrato come Manca abbia raggiunto quel tratto di campagna, se da solo o magari portato lì da qualcuno, già deceduto e abbandonato. E abbandono e occultamento di cadavere sono le ipotesi investigative degli inquirenti, in attesa degli esiti degli esami tossicologici.

