L’ultima notte di Pavoletti 

Ieri notte alla Domus è andato in scena il doveroso tributo a Leonardo Pavoletti. Come anticipato da L’Unione Sarda e poi confermato dalla società, lascerà il Cagliari a fine stagione dopo nove anni.

Il numero 30, prima del fischio d’inizio, si è presentato al centro del campo, visibilmente commosso, accompagnato dai due suoi figli, e si è rivolto con la mano sul cuore verso tutti i settori dello stadio. Applausi scroscianti, mentre sul maxischermo andava in onda un video celebrativo con i gol più importanti segnati dal centravanti livornese.

Per “Pavoloso” è arrivato anche un coro, scandito da tutta la Domus. Una cosa non scontata, perché a Cagliari è risaputo che la maglia viene prima del nome di chi la indossa. Ma per chi ha scritto un pezzo di storia recente è stata fatta un’eccezione.

Pavoletti ha poi ricevuto dall’amministratore delegato del club Stefano Melis e dal club ambassador Nicola Riva una maglia gara speciale, con il simbolo dell’infinito e con un piatto d’argento dalla dedica speciale: “Per chi ha saputo lottare, cadere, rialzarsi e trascinare un popolo intero. Per aver onorato questi colori con cuore, coraggio e appartenenza. Grazie Leo”.

La festa

Al fischio finale, con la salvezza in tasca, tutta la squadra ha omaggiato il capitano, facendogli fare il “pasillo de honor”, tra gli applausi scroscianti e i cori del pubblico. Poi il gesto simbolico di Deiola, che ha messo la fascia al braccio a Pavoletti, in modo da dare l’ultimo saluto alla Domus da capitano. Il centravanti livornese ha tenuto a pronunciare un discorso alla sua gente. «Grazie», la prima parola pronunciata, «mi avete visto sempre sorridente, ma non è facile sorridere. È più facile piangere». Poi il pensiero verso i suoi compagni di squadra: «Ci tengo a ringraziare questi meravigliosi ragazzi per aver ottenuto la salvezza e per la vittoria. So che hanno giocato un po’ anche per me». E ancora, verso i tifosi: «Vi potrei ringraziare di questi nove anni per tante cose. Ma ce n’è una che per me è speciale. Da quando mi sono fatto male, ho giocato meno e ho segnato meno ma il vostro amore è aumentato sempre di più, anno dopo anno. Si dice che nella vita di un uomo si scoprono i veri amici soltanto nel momento del bisogno. Ma ho avuto una città e una regione intera alle mie spalle. Questo non potrò mai dimenticarlo». E poi conclude: «Quando mi alzavo da quella panchina, grazie al vostro supporto, sapevo di poter superare tutti i miei limiti e i miei infortuni. A volte non sono riuscito a far bene, ma quando è successo è stato bello». Al termine del suo discorso, il capitano ha fatto poi un giro di campo per salutare il pubblico. Poi una foto ricordo, con tutta la squadra. L’ultima volta che un giocatore fu salutato con un calore simile risale a dieci anni fa. E fu per il ritiro di Daniele Conti.

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