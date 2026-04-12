L’ultima lezione di Ewa Benesz 

Prende il via oggi da Cagliari il tour di proiezioni di “Ewa, the last lesson”, il documentario firmato dal cagliaritano Andrea Mura e dall’udinese Federico Savonitto dedicato all’artista polacca Ewa Benesz, maestra del teatro di ricerca che sull’isola ha respirato amore per oltre 40 anni.

Un’anima preziosa

Una delle poche interpreti del Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski, l’attrice, regista e pedagoga, Ewa Benesz, lascia la sua Polonia nel periodo più buio, durante la legge marziale degli anni ‘80. In Sardegna ha condotto un lavoro sulla profondità dell'arte attoriale, coinvolgendo allievi da tutto il mondo. La ricchezza della maestra polacca risiede nella sua conoscenza teatrale immersa nell’esperienza diretta sul corpo e le vibrazioni che agitano legami. Oggi, a 83 anni, l’avanzare dell'età la porta a interrompere i suoi laboratori per tornare a Lublino, in un viaggio commovente verso le origini. In Sardegna ha vissuto 40 anni di studio performativo in cui la pratica attinge a una tradizione condivisa tra esseri umani che andrà perduta se non tramandata con costanza e intenzione. Il documentario pone lo sguardo sullo scorcio emozionale del passaggio tra la fine di un lungo percorso e il tornare al mai sopito passato. Qui, si intravede come l’atto teatrale si libera dalla rappresentazione per mutare in esperienza necessaria, fisica e spirituale.

Il lavoro

Il film nasce da oltre 15 anni di rapporto professionale tra i registi e l'artista. L'opera, in 60 minuti, evidenzia quel senso di teatro radicato in ciò che si è, l'esistenza ascoltata e osservata verso una conoscenza più nitida. La narrazione si compone di materiali che hanno contraddistinto il lavoro di Ewa e il suo nutrirsi di miti antichi, di spiritualità indiana, di ritmi africani, di pratiche sciamaniche e degli insegnamenti di Gurdjieff. Un documentario che riporta indietro al parateatro, la forma di ricerca condotta da Grotowski negli anni ‘70 e a cui Ewa Benesz ha donato una lettura personale. Nei vari frame si accoglie l'esperienza nutrita dai luoghi, naturali, silenziosi, essenziali, come una casa, un bosco, un prato, in cui il vissuto è autentico, primordiale.

Il luogo prezioso

Al centro del film, e della vita dell’artista, un luogo prezioso scelto come base: una grande casa ai piedi di Monte Porceddus. In questo ambiente così libero, Ewa ha realizzato il sogno di una vita povera come auspicato dal suo maestro Grotowski: senza elettricità e comodità sfarzose, preferendo la ricerca artistica. Così, il trasferimento degli oggetti cari a Ewa è occasione di pensiero riflessivo sul nostro percorso terreno e sugli spostamenti che, sovente, ci portano distanti senza certezza dell'oggi, del domani, del ritorno.

La squadra

Al film collaborano la Fondazione di Sardegna, Comune di Cagliari, Sardegna Film Commission, Regione Sicilia, Sole Luna – Un ponte tra le culture, Società Umanitaria - Cineteca Sarda. La distribuzione è di Ginko Film e La bandita. Il montaggio è del premiatissimo Jacopo Quadri con Nicolò Tettamanti.

Il tour

Il film sarà oggi alle 19 (con repliche il 16 e il 22) in proiezione al Cinema Teatro Alkestis di Cagliari; il 15 aprile alla Fabbrica del Cinema di Carbonia, il 26 aprile a San Sperate per la rassegna Schegge di Utopia; il 22 maggio a Sestu per Rot’art 2026. Il doc parteciperà con una proiezione speciale al Trento Film Festival il primo maggio, poi la premiere internazionale al Festival del Cinema Millennium Docs Against Gravity di Varsavia in Polonia.

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