L’ultima in B con il Palermo nel segno di Langella: una giornata indimenticabile 

«Sì, perché la Serie B è lunghissima. Bastano tre vittorie per andare in alto, è un campionato molto difficile con una classifica corta. Siamo nemmeno a Natale: il Cagliari ha ancora tempo per recuperare, per me ha una grande squadra».

«Uno stadio pieno, il Sant'Elia tutto esaurito. Mi chiamò Reja per entrare in campo a 20' dalla fine, mi disse di fare quello che facevo sempre: dare il massimo e cercare di cambiare il volto della gara. Anche sul 2-2 fu mio il cross per Esposito che propiziò l'autorete. Poi, alla fine, Suazo lasciò tutti dietro e mi trovai al posto giusto per segnare».

L'ultima sfida tra Cagliari e Palermo giocata in Serie B, il 15 febbraio 2004, ha un protagonista su tutti: Antonio Langella. Mandato in campo coi rossoblù sotto 1-2, fu fedele al suo soprannome in sardo arrogutottu: decisivo nel ribaltone finale, con gol partita all'87', per tre punti decisivi nella corsa promozione di una squadra che (come quella di oggi di Liverani) aveva avuto un girone d'andata con qualche passaggio a vuoto di troppo, pur avendo elementi di assoluto valore. L'ex attaccante, che da anni vive a Porto Torres, ritiene che questo Cagliari abbia il tempo per risalire la classifica.

Langella, cosa ricorda di quella partita fra Cagliari e Palermo del 2004?

Anche lì il Cagliari a metà stagione era staccato dai primi posti. Vede analogie con oggi?

Come vede Palermo-Cagliari di domenica?

«Una partita molto insidiosa. Il Palermo è ancora più sotto del Cagliari, nonostante abbia costruito a sua volta una rosa forte. In questo momento è una gara difficile da affrontare, dove entrambe giocano per un solo risultato. Poi il Barbera è un campo caldo per definizione».

Liverani ha lanciato la coppia Pavoletti-Lapadula: è la soluzione giusta per l'attacco?

«Penso che sia l'opzione migliore, visto che hanno fatto bene nelle ultime partite è giusto riprovarli. A oggi Lapadula-Pavoletti assieme è la scelta giusta, poi in panchina ci sono signori giocatori. Ma se giocano loro due è perché Liverani li vede bene in settimana».

In carriera le è mai capitata una contestazione dei tifosi come quella di domenica?

«Qualche contestazione negli anni di Cagliari l'ho ricevuta, io così come tutta la squadra, anche pesante. Non so cosa sia successo a fine partita domenica, però dopo una retrocessione come quella dell'anno scorso all'ultima giornata se i risultati non arrivano il tifoso inizia a fischiare e contestare. So che non è bello, perché ogni giocatore dà tutto in campo, però fa parte del gioco: quando le cose vanno bene si prendono gli applausi e quando vanno male arrivano i fischi».

Quanto margine c'è per risalire la classifica nel girone di ritorno?

«Almeno quattro punti il Cagliari deve farli in queste due partite, se non sei. Se vuole risalire deve iniziare a far punti, il pari non basta più o le prime vincono e rischiano di allontanarsi troppo. È vero che ci sono anche i playoff, ma vanno giocati e vinti: non è facile».

Cosa fa adesso?

«Sono responsabile del settore giovanile della Football Academy del Cagliari a Porto Torres, aperta col presidente Giulini: mi occupo dei ragazzi dai cinque anni fino ai Giovanissimi. E do sempre uno sguardo a Cagliari e Torres».

