L’ultima gioia al Sant’Elia nel 2017 

Appena 5 le vittorie del Cagliari sul Milan in casa. Tradizione storicamente pessima, alla Domus ancora peggio: in 5 partite solo 1 pari (1-1 il 16 settembre 2018) e 4 sconfitte (3 di fila).

Fra le rarissime gioie rossoblù col Milan l'ultima partita ufficiale al Sant'Elia, 2-1 il 28 maggio 2017 per chiudere stagione e stadio. João Pedro sblocca al 17', con un destro piazzato. Poco dopo l'ora di gioco rigore per fallo di Ionita su Paletta: Crosta, all'esordio in A, para il tiro di Bacca al quale nel primo tempo aveva già negato l'1-1 con un miracolo. Un altro penalty per gli uomini di Montella, al 73', lo trasforma l'attuale rossoblù Lapadula (suo ultimo gol col Milan). La squadra di Rastelli, in undici contro dieci per il doppio giallo a Paletta, la vince al 93': punizione di João Pedro, non trattiene Donnarumma e Pisacane in tap-in segna il suo primo gol in Serie A. Che è pure l'ultimo al Sant'Elia.

Il 2-1 del 2017 è l'unica vittoria del Cagliari sul Milan dopo il 2000, anche contando le gare in trasferta: su 88 precedenti totali 51 sconfitte, record negativo nella storia del club, e appena 9 successi. In casa, oltre alle 5 affermazioni, 18 pareggi e 21 sconfitte.

