L’ultima fatica della Torres 

Sassari. Sul campo abruzzese del Pineto (oggi alle 20) per provare a strappare l’ultimo record: chiudere come la migliore seconda fra i tre gironi della serie C. Così da avere un vantaggio che gli garantirebbe la qualificazione in caso di parità al 120’ nel primo match dei suoi playoff (i rossoblù esordiranno al quarto turno). La sfida a distanza è col Padova, che nel girone A ha gli stessi punti, 74. La Torres ha sicuramente più motivazioni dei padroni di casa, che dopo aver ipotecato la salvezza hanno incassato due sconfitte di fila. Anche se tra le mura amiche non ha perso due partite di seguito, il Pineto non vince dal 18 febbraio, quando ha superato l’Olbia grazie a un autogol. Alla guida dei rivali odierni c’è dalla 25esima giornata Roberto Beni, vice di Ballardini al Cagliari.

Gli acciacchi di Antonelli e Dametto e la squalifica di Idda costringono l’allenatore Greco, che vuole dare spazio a chi ha giocato meno, a ridisegnare la difesa. Il terzetto scelto dovrebbe Siniega a destra, Rosi al centro e Fabriani a sinistra, a meno che come braccetto di sinistra il tecnico rossoblù non rispolveri Pinna. La probabile assenza di Zambataro, non al meglio, verrà coperta da Liviero. A centrocampo si alterneranno in quattro per sfruttare l’ultima partita della stagione regolare: Giorico, Cester, Mastinu e Kujabi. Anche in attacco dovrebbero trovare spazio almeno nella ripresa sia Sanat sia Goglino. All’andata vittoria della Torres col minimo scarto grazie alla rete del capitano Scotto.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Siniega, Rosi, Fabriani (Pinna); Zecca (Masala), Gio-

rico, Mastinu (Kujabi); Ruoc-

co (Mastinu), Scotto, Fisch-

naller. Allenatore Greco.

