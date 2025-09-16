L’ultima di Fedez: Sinner come Hitler 

Provocazioni. Lo specialista torna in campo a poche ore dal suo doppio concerto milanese. Attacca tutti ma forse stavolta sbaglia bersaglio. C’è un’altra frase che renderebbe meglio l’idea, a proposito di buona mira, ma lasciamo così.

Allora: il cantante rap Fedez pubblica una strofa su Instagram dove, fra gli altri, dissa (attacca) la titolare della segreteria del Pd Elly Schlein, il neo santo Carlo Acutis e – boato fra gli sportivi – il tennista più forte del mondo (o quasi) Jannik Sinner. Il fiume incalcolabile di insulti che Federico Lucia, tredici milioni e mezzo di followers, ha ricevuto nel suo profilo ieri sera è sintomatico della caduta di gusto, di stile, d’immagine che anche questa volta lo vede protagonista assoluto. Coraggiosa, tuttavia, la scelta di tenere i commenti aperti.

La strofa

"Mi si nota di più se ballo o se sto in disparte?”. Con questa filosofia di vita Fedez sceglie di fare rumore con dei versi di discutibile utilità per la musica, la cultura e il costume nazionale. Fra riferimenti al revenge porn e alla polizia postale, infila una sequenza di questo spessore: “Hanno fatto santo un 15enne, il suo miracolo? Giocare alla PlayStation senza dire bestemmie. Hanno sparato ad un antiabortista americano… tranquilli raga il Papa è ancora in Vaticano. Avete sentito cos'ha detto Elly Schlein? Condanno Israele ma ho tanti amici ebrei. L'italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner, purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler”. Senza entrare nel merito della poesia che sprigionano questi versi, è chiaro l’intento provocatorio dell'ex signor Ferragni. Concentrato sul suo doppio concerto di Assago, la cui prima serata è già andata sold out. Un genio.

“Attacco l’inattaccabile – Acutis, Sinner – per dissacrare e apparire invincibile, sarò un cavaliere senza paura”, avrà pensato mentre componeva la sua strofa, che inevitabilmente lo ha traghettato su tutte le home page dei siti nazionali, giornali sportivi compresi. Strategia perfetta, la shit storm è un effetto collatelare previsto quanto agognato.

Lo scenario

Probabilmente Sinner, in volo verso la Cina, conosce a malapena le evoluzioni canore di Fedez. La Schlein senza dubbio sì, l’abbiamo anche vista ballare e cantare con J Ax un anno fa proprio al Forum di Assago, quindi è dell’ambiente. Il povero San Carlo è passato a miglior vita nel 2006, quando Fedez era la seconda voce del rapper Fadamat, quindi si è perso quasi tutto della folgorante carriera del genio. Preghiamo per Fedez, sa quello che fa.

