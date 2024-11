L’ultima corsa di Cavendish, 35 tappe al Tour 

«Questa sarà l'ultima gara della mia carriera ciclistica professionistica. Sono abbastanza fortunato da aver fatto ciò che amo per quasi 20 anni, e ora posso dire di aver ottenuto tutto ciò che potevo sulla bici. Sono felice di chiudere la mia avventura al Tour Prudential Singapore Criterium correndolo per la terza volta». Con questo messaggio via social il 39enne Mark Cavendish, leggenda del ciclismo britannico e uno dei migliori velocisti di sempre, ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. A inizio stagione aveva anticipato che avrebbe detto basta, adesso lo ha ufficializzato dopo aver raggiunto l'obiettivo a cui puntava così tanto prima di smettere: quello di ottenere il record assoluto di vittorie di tappa, 35, al Tour de France (che divideva con Eddy Merckx). L'uomo dell'Isola di Man, detto anche Cannonball (palla di cannone, per l'energia che metteva nelle volate), campione del mondo del 2011 onora il contratto con l' Astana Qazaqstan in scadenza a fine anno e si ritira con 165 vittorie in carriera. Oltre le 35 (numero che indosserà oggi) al Tour, anche 17 tappe al Giro d'Italia e 3 alla Vuelta. Su pista è stato argento all'Olimpiade di Rio 2016, dietro Elia Viviani, nell'Omnium, ma ha vinto anche tre titoli mondiale di Madison.

