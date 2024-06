L’ultima carta: il taglio delle tasse 

Londra. Un programma aggrappato alla promessa di tagli fiscali a pioggia come ultima carta per cercare di fermare la deriva verso una sconfitta catastrofica pronosticata da sondaggi, commentatori e gole profonde varie. È il manifesto elettorale messo ieri sul piatto dal Partito conservatore del premier britannico Rishi Sunak a poco più di tre settimane dal voto politico del 4 luglio nel Regno Unito: voto che la moderatissima opposizione laburista di sir Keir Starmer appare in realtà avviata a stravincere a mani basse grazie al logoramento della credibilità Tory, dopo 14 anni di governi e turbolenze sparse.

Epilogo scritto, ma che Sunak - minacciato parallelamente a destra dai populisti di Reform UK del redivivo Nigel Farage, già tribuno della Brexit - prova ancora a rimettere in discussione attraverso un manifesto che giura ispirato alle memoria dell’icona per antonomasia di un conservatorismo contemporaneo vincente, Margaret Thatcher. Non senza ribadire di non avere intenzione di gettare la spugna e dimettersi ancor prima del voto, come suggerito da alcune voci dopo l’ultimo, clamoroso autogol dell’abbandono anticipato la settimana scorsa delle commemorazioni in Francia degli 80 anni dello sbarco in Normandia per dare priorità a una banale intervista.

