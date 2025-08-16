L’ultima calda notte del Red Valley  Il compito del saluto spetta a Salmo 

E l’ultimo chiuda la porta. La decima edizione del Red Valley va in archivio con la performance di Salmo, che è anche l’ultima qui per lui: così ha annunciato l’organizzazione alla vigilia del festival. Anche se con Salmo, che non è nuovo a riservare colpi di scena, non si sa mai.

Un live esplosivo

Tra i protagonisti assoluti dell’evento targato Magma Events fin dai tempi di Arbatax, il rapper olbiese congeda il pubblico della Olbia Arena dopo quattro giorni di musica, che hanno coinvolto oltre 40 artisti, con un live esplosivo. Salito sul palco dopo le 2 di notte, Salmo infuoca i 15mila (e forse qualcosa di più) della Olbia Arena con le più celebri hit, e scalda le corde vocali per il suo primo tour mondiale, al via in autunno sull’onda del successo dell’ultimo album in studio “Ranch”. Un tour che, per la cronaca, ha già registrato diversi sold out in piazze come Londra, Parigi e Berlino.

Motori subito caldi

È una chiusura col botto. Già l’antipasto, affidato a DoDoJ, Silent Bob & Sick Budd e Promessa, la dice lunga sulla notte che attende la Olbia Arena. Poi, in scena compare la trasgressiva donna mascherata, M¥SS Keta, dal sapore pop, rap ed electronic-punk, dalle hit contagiose (“Nevrotika”) e dalle prestigiose collaborazioni, come quella per “Pazzeska” con Guè, che si esibirà di lì a poco. Intanto l’arena inizia a riempirsi. La notte è lunga, e allora spazio a Nerissima Serpe, Papa V e Fritu e a Shablo and company (ovvero Joshua, Mimì e Tormento), che fanno ballare tutti con “Spirito libero” e “La mia parola”, direttamente da Sanremo. Dal Festival della musica italiana a Olbia arriva anche Gaia, quella dei tormentoni “Sesso e Samba” e “Chiamo io chiami tu”, presentato a Sanremo a febbraio, che segue sul palco della Olbia Arena esordendo con “Fumo blu” e “Rosa dei venti”.

Un colpo di energia

«Un po’ di casino, Red Valley», prova a risvegliare una folla provata da tre notti insonni Gaia, che riparte subito con “Addicted” feat Guè e “Chega”, e i tormentoni di cui sopra. «Grazie Olbia», urla poi dal palco, e saluta lasciando il posto a Irama. Al ritorno al Red Valley, come tanti altri artisti di questa edizione, e reduce pure lui da Sanremo, dove ha presentato “Lentamente”, il cantautore carrarino cambia ritmo alla serata. Esordisce con “5 Gocce”, “Ali” e “Tu no”, mentre guadagna il sottopalco per entrare in contatto col pubblico in prima fila. «Red Valley, chi vuole ballare un po’ stasera? Su le mani», e canta “Mediterranea”. Irama non delude i suoi ammiratori con “Arrogante”, “Yo quiero amarte”, “È la luna”, “Ovunque sarai”, e “La genesi del tuo colore”, per non parlare di “La ragazza con il cuore di latta”, “Nera” e “Pampampampampampampampam”.

Le ore piccole

Intanto, le ore si fanno sempre più piccole. Irama passa e avanza Tedua, per il quale si va oltre la mezzanotte, per Guè l’una abbondante. Fino a Salmo, che da buon padrone di casa si fa attendere. Ma ne vale la pena. Salmo fa lo show e accompagna tutti alla porta, facendo partire i titoli di coda del Red Valley 2025. Arrivederci al prossimo anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA