L’ultima bottega che resiste alla crisi 

Nell’insegna si legge “Alimentari Cipolla”: è l'ultima vecchia bottega di Carbonia, al centro tra la parte bassa del quartiere Rosmarino e a pochi metri dall’inizio del lotto B, vecchia zona dormitorio della città mineraria.

Il negozio

Nata in via Lazio tra gli anni ‘50 e ‘60 per volontà di Pancrazio Cipolla, è oggi portata avanti con caparbietà dal figlio Gianni insieme alla moglie Nella Pinna, con l’orgoglio e la voglia di non arrendersi all’economia contemporanea, ai grandi centri commerciali e alle catene della grande distribuzione. Attraversando quella piccola porta si fa un tuffo nel passato, si respira a pieni polmoni l’aria di un tempo che non c’è più, quando le botteghe non erano solo il luogo dove comprare il pane o vedersi spalmati due cucchiai di salsa di pomodoro su un foglio di carta oleata, ma erano anche il luogo dove si intrecciavano i rapporti di vicinato, le chiacchiere di vita quotidiana, di sport e di politica. Oggi i tempi non sono più quelli di una volta, le difficoltà sono aumentate: «Ricordo che anni fa – afferma Gianni, 60 anni - quando di botteghe era piena la città, in un giorno si vendevano anche 120 chili di pane. Oggi, che nel quartiere siamo rimasti noi e poco altro, è una fortuna se ne vendiamo cinque. Con la bottega i miei genitori hanno fatto crescere 5 figli permettendo a molti di noi di studiare all’Università, oggi è una guerra arrivare a fine mese. Se avessi 20 anni in meno lascerei tutto e andrei all’estero». Tra gli scaffali, tra un pacco di pasta e un articolo da regalo, tra un frigorifero e un peluche, le riflessioni e i ricordi si rincorrono: «Col passare degli anni – dice Nella – abbiamo ampliato la gamma della merce, ma nonostante questo non è più come una volta. La maggior parte dei clienti vengono molte volte per comprare le cose che all’ultimo mancano dalla cucina o per prendere un panino imbottito». Ma la bottega è anche lo specchio della società moderna. Come dice sempre Nella: «I clienti più affidabili sono quelli più poveri, quelli che invece ci rifilano delle “stecche” incredibili sono quelli che economicamente hanno meno problemi e che sui social postano foto di macchine di lusso e cene nei locali».

La sfida

Oggi la determinazione a mantenere aperta una piccola bottega è una vera e propria sfida. Basti pensare che negli ultimi mesi a Carbonia hanno chiuso due filiali della catena della grande distribuzione, lasciando intere zone della città scoperte, con grandi problemi in particolare per gli anziani, le persone prive di automobile e in generale per i più fragili. La chiusura del Conad nel centro città, per esempio, sta obbligando migliaia di persone ad emigrare verso la periferia dove sono disseminati i grandi supermercati, obbligando molte persone a chiedere aiuto a parenti, amici o associazioni per fare la spesa. Di questo problema si è occupato qualche settimana fa anche il Consiglio comunale, aprendo una discussione alla ricerca di soluzioni per riportare i punti vendita alimentari anche nel centro città e nei quartieri più abitati.