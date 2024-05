L’ultima auto ingannata dal navigatore 

Vicolo stretto. Troppo per una Peugeot monovolume. Se ne è accorto, suo malgrado, un uomo proveniente da Oristano rimasto incastrato con la sua auto nel sottopassaggio di via Piemonte. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Lanusei, allertati da automobilisti che si erano ritrovati il mezzo a ostruire l’accesso al varco. La Peugeot stava scendendo in direzione del Bar del Corso e per un errato suggerimento del navigatore il conducente ha imboccato lo stretto vicolo. Il conducente ha accusato un malore ed è stata soccorso dal personale del 118. Altro incidente, ieri mattina in viale Italia, è rimasto coinvolto un automobilista di Ilbono che era alla guida del suo Fiat Doblò di cui ha perso il controllo: il mezzo si è schiantato sopra un palo dell’illuminazione e l’uomo è stato trasportato in ospedale. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA