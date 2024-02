L’ultima arringa dell’avvocato Gallus 

Un’uscita di scena elegante, com’era nel suo stile, accanto alla moglie Emilia - compagna di vita e nei tanti viaggi in giro per il mondo - e ai figli Elisabetta, Giambattista e Francesco. Selargius piange la scomparsa di Raffaele Gallus, avvocato con un lungo percorso politico, morto nella notte fra mercoledì e giovedì dopo una lunga malattia.

La figura

Prima presidente della Provincia di Cagliari poi sindaco della sua città nei primi anni ’80 - con la Dc -, fondatore della società sportiva Libertas e del Lions club Selargius. Negli ultimi anni la passione per il teatro in sardo - ha portato in scena anche uno spettacolo dove sdrammatizzava sulla sua malattia, un tumore al colon - e la letteratura, con l’ultimo libro presentato ad agosto dello scorso anno e dedicato a Selargius, dove ha ripercorso la sua vita partendo dal rione selargino dov’era nato, Su Griffoni Becciu. «Non ho paura di morire», diceva pochi mesi fa in un’intervista a L’Unione Sarda, «e ho già deciso cosa far scrivere nella tomba sotto il mio nome: “Amò Selargius”».

Novantacinque anni compiuti lo scorso mese, Gallus è morto nella sua casa di via San Paolo. «In famiglia, come desiderava lui», racconta commosso uno dei figli, Giambattista, che insieme al fratello Francesco porta avanti lo studio di famiglia. «Papà ci ha insegnato a essere curiosi, aperti al mondo. Un padre sempre presente nonostante i suoi tanti impegni di lavoro e nella politica». Anche Mariano Contu, storico volto del centrodestra selargino, lo ricorda con affetto: «Un amico, con lui ho condiviso tante esperienze. Un buon amministratore che ha dato risposte al territorio, a Selargius e all’intera Provincia di Cagliari».Pochi mesi fa aveva presentato il suo ultimo libro in Municipio. «Selargius piange un grande professionista, politico attento e prima ancora una grande persona che ha fatto tanto anche per gli ultimi e per la collettività», il commento del sindaco Gigi Concu.

Il ricordo

Commosso anche l’attuale presidente del Consiglio comunale Tonino Melis: «Gallus era una persona intelligente, di cultura e alla mano, che nella vita pubblica ha fatto gli interessi dei cittadini. E un grande politico, meritava molto di più».Nel suo studio legale ha mosso i primi passi Francesco Lilliu, avvocato e consigliere comunale: «È stata la prima persona che mi ha dato un’opportunità nel “mondo dei grandi”. Un avvocato tra i più autorevoli, e un uomo politico di primo livello. Con la sua scomparsa Selargius e la Sardegna perdono moltissimo». Fra i tanti lo ricorda anche il consigliere Franco Camba, suo collega di partito negli anni ’80: «Considerate le sue competenze avrebbe potuto rappresentare la nostra comunità anche in Parlamento. Arguto e autoironico, si divertiva nel raccontare la sua mancata elezione al Senato a causa dei giochi di partito. Con lui va via un testimone di autentica selarginità». Oggi alle 15 il funerale nella chiesa di Maria Vergine Assunta.

