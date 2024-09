L’ultima apnea di Daniele 

L’ultima apnea di chi amava il mare. Daniele Giglio, 27 anni, è scomparso così, ieri mattina, a 25 metri di profondità nelle acque di Porto Palmas, lontano circa 300 m dalla riva. Il giovane, originario di Mogoro, stava adagiato sul fondale roccioso con due fucili subacquei e i piombi attaccati alla muta che ne hanno impedito la risalita. Ad avvistarlo altri due sub che stavano pescando vicino e che hanno notato la boa del ragazzo ferma da tempo.

Insospettiti

Di solito il segnale deve stare massimo a 50 metri da chi lo utilizza ma quando la coppia si è buttata in acqua non ha visto nessuno. Procedendo nell’immersione la drammatica scoperta del 27enne senza vita che i due hanno riportato in superficie e condotto verso la spiaggia dell’Argentiera. Immediati i soccorsi con l’arrivo dell’elisoccorso da Alghero, la medicalizzata del 118, la guardia costiera e i carabinieri della stazione di Porto Torres. A nulla però sono valsi i tentativi di rianimazione del ragazzo. «È una tragedia - dichiara il suo istruttore federale di apnea Augusto Vannucci - Daniele era sempre gentile e appassionato della disciplina sia indoor che outdoor». Secondo l’esperto, potrebbe essergli stato fatale “un blackout”. «Definiamo così il momento- continua il riferimento dell’Apnea Team Sassari - in cui, stando troppo sott’acqua, si ha un eccesso di anidride carbonica e si spegne tutto nel corpo tranne il cervello. Questo dà il comando di respirare ma, a quel punto, si beve acqua».

L’autopsia

Sulle ragioni dell’episodio farà però chiarezza l’autopsia. Ed è grande il cordoglio per la morte del 27enne, in particolare nel suo paese d’origine. «Facciamo fatica a metabolizzare una simile disgrazia - dice il sindaco di Mogoro, Donato Cau - Era un ragazzo solare, con un sorriso per tutti. Aveva lavorato anche da noi in Comune mostrando la massima abnegazione». Il primo cittadino si stringe, insieme alla comunità mogorese, ai genitori di Daniele, Ireneo e Patrizia, che hanno appreso la notizia mentre erano in viaggio. E anche un’altra realtà, quella dell’Atp di Sassari, esprime il suo dolore. «Era assunto da noi come autista di autobus dall’anno scorso - riferisce il presidente dell’Azienda, Paolo Depperu - Mi aveva subito colpito per l’educazione oltre che per il suo essere ligio al dovere». «La sua dedizione - aggiunge il comunicato Atp - la sua allegria e il suo contributo professionale rappresentano una perdita inestimabile». Nelle testimonianze di tutti ritorna poi la passione per il mare e l’apnea. «Aveva - rimarca Vannucci - il mito della campionessa mondiale indoor e outdoor Alessia Zecchini e di Umberto Pellizzari, recordman della specialità». E nelle amate profondità marine, ha perso la vita.

