L’ulivo “Sa Reina” regna da 758 anni 

È noto più o meno a tutti che gli ulivi che svettano maestosi nell’uliveto storico de s’Ortu Mannu, a Villamassargia, sono piante plurisecolari. Quel che non era noto è l’età precisa degli oltre 700 ulivi che contraddistinguono l’uliveto impiantato dai pisani a partire dal XIII secolo. Un’età ora disvelata dal progetto di ricerca di Maria Azzurra Collu nell’ambito degli studi del dipartimento di Agraria dell’università di Sassari con la supervisione scientifica del professor Maurizio Mulas.

Il progetto

Finanziato dal Consorzio Ausi, il progetto ha permesso datazioni scientifiche affidabili a partire da Sa Reina (la regina), il gigantesco ulivo simbolo dell’intera comunità massargese. Ebbene, la maestosa pianta dal fusto di circa 16 metri di diametro risale al XIII secolo e ha circa 758 anni. Lo studio ha preso in esame in fasi successive 36 degli oltre 700 ulivi dell’uliveto. «I rilievi - spiega Maurizio Mulas - hanno permesso di stabilire che sa Reina è l’esemplare più antico mentre gli altri ulivi studiati mostrano età comprese tra i 300 ed i 500 anni. Si rileva inoltre che mediamente le ceppaie (le basi dei tronchi che comprendono le radici) sono più antiche dei fusti, i quali spesso si ricostituiscono dopo aver subito tagli o incendi». Secondo la sindaca Debora Porrà «la ricerca rafforza ulteriormente il valore storico, culturale e ambientale del nostro monumento naturale».

La ricerca

Le operazioni di datazione rivestono particolare importanza per ogni sviluppo futuro dell’uliveto ma il lavoro condotto tramite rilievi sul campo, analisi del legno ed ambientali e utilizzo di modelli scientifici, non è stato per nulla semplice: «Lo si deve - si legge nel progetto di ricerca - alle caratteristiche biologiche della “Olea Europae” in ambiente mediterraneo, la quale sviluppa falsi anelli di accrescimento dovuti a stagionalità irregolari. Inoltre, la degradazione interna del legno nei tronchi più vetusti rende spesso impossibile il conteggio degli anelli o l’analisi al radiocarbonio». Problemi superati mettendo in relazione i dati biometrici fondamentali (altezza complessiva, dimensioni e circonferenza di fusto e ceppaie) con l’età teoriche delle piante ed utilizzando due software di analisi. La ricerca ha inoltre evidenziato il potenziale dei residui della filiera olivicola. «L’obiettivo - afferma la sindaca - è quello di continuare a promuovere modelli di economia circolare e creare nuove opportunità di sviluppo sostenibile». Possibilità da concretizzare anche grazie al progetto “Manu” per la creazione nell’uliveto di un museo immersivo della coltura ulivicola.

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