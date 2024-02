L’ulivo della vita per i bimbi nati morti 

Lacrime e tanta commozione nel parco Magico di Monserrato dove ieri è stato inaugurato l’ulivo dedicato ai bimbi nati morti o deceduti subito dopo il parto. Tanti genitori presenti, molti dei quali colpiti proprio dal dramma di aver perso un figlio.

La benedizione

Dopo una breve preghiera officiata dal parroco del Santissimo Redentore don Nicola Ruggeri, ha preso la parola l’ex Miss Italia e conduttrice tv Manila Nazzaro, colpita personalmente dallo stesso dramma di tante madri: «Spero che l’iniziativa odierna sia d'esempio per altre città». Era presente anche Ivonne Soares, la donna portoghese residente a Monserrato da cui è partito tutto. Sedici anni fa perse il figlio poco dopo il parto. La sua idea è stata accolta dal Comune. «Mi sono attivata subito, ho trovato nel sindaco un supporto importante», ha detto l’assessora all’Ambiente Paola Piroddi. Il primo cittadino Tomaso Locci ha ribadito l’importanza dell’iniziativa, concludendo con una nota amara: «Avremmo voluto qui qualcuno del Policlinico, che abbiamo invitato, ma invano. Ci dispiace molto».

Le storie

Anche Francesca Bandino, monserratina, ha voluto esserci all’inaugurazione. «La mia Beatrice è nata morta all’inizio del nono mese nel 2017. Sapevo che era morta quando l'ho partorita. Ho un altro figlio nato l’anno dopo, il mio arcobaleno. Con altre mamme si sta pensando di creare un’associazione che aiuti le donne in ospedale ad affrontare un percorso difficile».

Il simbolo

Anna D’Angelo invece è arrivata col marito da Mandas. Hanno perso il loro Mattia nel 2021, pochissimi giorni dopo la nascita. Era il loro unico figlio. «Mattia è arrivato dopo dieci anni di matrimonio, l’avevamo desiderato tanto», racconta la donna. «Nessun problema durante la gravidanza, ma al settimo mese vado in ospedale con la pressione alta. Vengo quindi ricoverata d’urgenza». Il bimbo nasce ma è necessario intubarlo immediatamente. Dopo quattro giorni sembra che ce la stia facendo: «Vedo che vuole vivere», prosegue D’Angelo, «poi la situazione precipita. Una mattina mi portano mio figlio morente. Pochi istanti dopo l’ho perso. Era il giorno del compleanno di mio marito». Per lei l’albero significa vita e col suo racconto vuole «dare voce a tutti i genitori che hanno subìto il dramma ma non riescono a parlarne perché l’argomento è ancora tabù. Sono contenta che l’ulivo sia stato piantato proprio in un parco frequentato da tanti bambini».

RIPRODUZIONE RISERVATA