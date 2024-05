Lula, scommessa stellare per lo sviluppo  

L'Einstein Telescope sembra sempre più vicino alla Sardegna: nella miniera di Sos Enattos. La notizia che fino a qualche anno fa era avvertita come una sorta di promessa economica, assurge oggi a una forma di garanzia contro lo spopolamento e impoverimento del territorio: una carta d'imbarco verso il futuro. Maria Rosaria Calia è la farmacista del paese, per lei «immaginare che a Lula, dalle viscere della terra, possa nascere una così grande e importante infrastruttura di ricerca rappresenta un'opportunità straordinaria non solo dal punto scientifico bensì di crescita economica, sociale e culturale». Nello Taietti è Milanese presiede la Fondazione Mattalon, ha comprato casa e si considera lulese di adozione: «Sensibilizzando i giovani, credo si possa creare un senso di maggiore appartenenza, credo che tutti possano vivere con orgoglio un palcoscenico internazionale con importanti ricadute». Così Valentina Goddi, giovane imprenditrice che insieme ai fratelli conduce l'azienda creata dal padre: «Pensiamo che l'Einstein Telescope possa costituire per il nostro territorio una rinascita, siamo pronti ad accogliere questa sfida e trasformarla in opportunità». Per Raimondo Boe, imprenditore «ET darà nuove opportunità occupazionali per i giovani». «L'impianto avrà certamente ricadute importanti sulla tecnologia mondiale, su servizi e cultura – spiega Domenico Fumagalli fondatore del MaC Lula – per il nostro museo si tratta di un enorme privilegio, l'auspicio è che l'Europa accolga l'idea di portare qui questa grande infrastruttura».

