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La mostra.
10 aprile 2026 alle 00:26

Lula, l’Einstein Telescope e l’anima del territorio 

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Alle spalle i bastioni calcarei del Montalbo, custodi antichi di luoghi incontaminati danno vita ad una indefettibile quinta scenografica in cui una natura munifica affiora in tutta la sua straordinaria generosità a fare da proscenio alla miniera di Sos Enattos. Ci sono i silenzi, interrotti dal sibilo dei venti, che salendo dalla piana del Sologo, cabrano sulle cime albine di Catirina e Turuddò e incontrando lo strido delle aquile creano armoniose sinfonie. C’è la comunità che da tempo immemore abita quei luoghi adattati ai bisogni di una umanità parca nei bisogni che ha smesso di crescere nei numeri. Questi i tre elementi affidati al cinereporter Raffaele Petralla dall’ufficio Comunicazione Einstein Telescope Italia-INFN e dal Servizio Cultura sarda della Regione per dare vita alla mostra fotografica, inaugurata il 3 aprile scorso negli spazi del MaC Lula. “Aspettando E.T. Einstein Telescope e Lula: la miniera, il territorio, Il silenzio” è il titolo della rassegna, curata dalla astrofisica e divulgatrice scientifica Edwige Pezzulli, che rimarrà visitabile fino al 3 maggio dal venerdì alla domenica dalle 16 alle 19.

L’ispirazione

La mostra si muove in quel che resta della miniera, fra gallerie scavate nelle viscere della terra, rotaie e carrelli per il trasporto dei minerali, ormai divorati dalla ruggine, la torre metallica che ospita il montacarichi e che un tempo accompagnava i minatori nella pancia della terra, luoghi di sudore e duro lavoro ma anche luogo di forte impegno politico e sociale, scuola di formazione sui diritti inalienabili dei lavoratori da cui in molti hanno tratto ispirazione in quella che veniva considerata la nuova rivoluzione industriale del centro della Sardegna. Quel luogo candidato a ospitare l’Einstein Telescope è lo scenario a cui è dedicata l’iniziativa che ha trovato spazio al MaC Lula, come hanno spiegato i curatori della mostra Edwige Pezzulli e Raffaele Petralla, oltre ad Alessandro Cardini, direttore dell’Infn di Cagliari, Domenico D’urso direttore scientifico nazionale di E.T., e rappresentanti delle istituzioni e amministratori locali.

L’indagine

C’è curiosità, attenzione e opinioni contrastanti fra loro nei confronti del progetto per la costruzione dell’interferometro in grado di decifrare il respiro dell’universo. Si discute nei bar, nei luoghi dove la gente si ritrova: da una parte chi spera in nuove possibilità, un’alternativa allo spopolamento, nuove imprese, crescita economica, in parole semplici sviluppo; dall’altra si è più cauti, memori di battaglie sociali che hanno visto il paese impegnato nel respingere la devastazione del territorio camuffata da promesse di ricchezza. Nessun altro fotografo avrebbe potuto realizzare la mostra come Raffaele Petralla: famoso per le sue indagini fotografiche, realizzate in territori dove la vita degli abitanti è messa a dura prova da condizioni estreme, non solo sotto l’aspetto geografico, il cinereporter è noto per i suoi reportage socio antropologici, come quello realizzato nell’estremo nord della Russia, dove si effettuavano lanci di satelliti, i cui resti di razzi a propulsione, una volta terminato il compito di accompagnare nello spazio gli stessi, ricadevano sul territorio, causando gravi problemi di salute agli abitanti, ingannati dal fatto che dai rottami estraevano oro e altri materiali che, venduti, garantivano sostegno economico alle comunità. Lula non vuole trasformarsi nella Regione di Arkhangelsk, in attesa che dal cielo arrivino scarti come asteroidi impazziti, ma vorrebbe essere padrona del proprio tempo, del proprio futuro e soprattutto presente nelle decisioni che riguardano il proprio futuro e quello delle generazioni a venire. Ecco, le immagini di Petralla, potrebbero essere d’aiuto a quella parte del paese che ancora non crede al miracolo della scienza.

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