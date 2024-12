Lula in ospedale: operazione d’urgenza, è stata drenata un’emorragia cerebrale 

San Paolo. Poche ore dopo la grande paura per la necessità di un intervento chirurgico d'urgenza per drenare un’emorragia cerebrale, i medici del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva già ostentavano serenità. «Sta bene, è lucido, parla e si alimenta normalmente», ha riferito il coordinatore dell'équipe medica Roberto Kalil Filho. «Il presidente tornerà presto alle sue attività, il rischio di danni è pari a zero», ha aggiunto il chirurgo, confermando che a causare il versamento nel lobo frontale sinistro è stato l’incidente dello scorso 19 ottobre in cui Lula, caduto nella sua residenza, aveva battuto la nuca provocandosi un taglio. La lunga evoluzione clinica è stata definita «comune» in pazienti anziani come il 79enne leader brasiliano. Dopo due ore di intervento, l’ematoma localizzato tra il cervello e la membrana meningea «è stato rimosso completamente e le funzioni neurologiche preservate», hanno precisato i medici. Al termine, Lula è stato trasferito in terapia intensiva, dove rimarrà per almeno 48 ore.

RIPRODUZIONE RISERVATA