Lula abbraccia il progetto: «Una grande opportunità» 

«Volevo esserci, perché questa è la più grande opportunità per il nostro paese», dice Domenico Canu mentre svela un pensiero condiviso. «Einstein Telescope garantirà a Lula un futuro migliore per i nostri figli e nipoti, per la comunità. Ho fiducia nella scienza». Il paese si scuote e si compatta. Le piccole sacche di diffidenza del passato sono svanite. Spazzate via da un’infrastruttura che conquista. Ieri sera, nella palestra comunale gremita, è siglata un’altra tappa della corsa all’osservatorio di onde gravitazionali. Regione e Infn presentano il progetto Et-SunLab, il nuovo centro di ricerca a Sos Enattos.

Coesione

Lula ha dato il messaggio più bello, in una serata che sarà ricordata per parecchio tempo. Se nel recente passato gli incontri dedicati a Et erano stati accolti qualche volta con freddezza e poca partecipazione, stavolta è andato diversamente. Davanti alla presidente Alessandra Todde e ai rappresentanti dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, il paese ha risposto. «È una grande opportunità che accogliamo con fierezza - dice Benigno Spanu -. Speriamo che le ricadute per i giovani siano significative. Sono fiducioso, ho lavorato tanti anni a Sos Enattos». L’ex direttore della miniera, Paolo Calia, aggiunge: «Spero fortemente che Einstein Telescope possa andare in porto. Ho lavorato lì per 33 anni, dal 1982. A me la miniera ha dato tanto, sono convinto che possa garantire un futuro ancora migliore ai giovani». Domenico Fumagalli dice: «La palestra strapiena fa capire come la comunità di Lula voglia l’osservatorio di onde gravitazionali. Ci può dare sicurezza e sviluppo».

Et-SunLab

«Il progetto SunLab è il primo seme della futura grande infrastruttura di Einstein - dice Antonio Zoccoli, presidente dell’Infn - SunLab sarà centro multidisciplinare dove enti di ricerca e università potranno fare scienza in un ambiente dalle caratteristiche uniche. Potremo sviluppare e testare tecnologie di frontiera necessarie a Et. Sarà luogo di partecipazione».

