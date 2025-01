Lukashenko, voto farsa: vince con l’86% 

Minsk. Ignorando gli attacchi dell’opposizione e le sanzioni dell’Ue, Alexander Lukashenko si fa incoronare presidente della Bielorussia per un settimo mandato, per rimanere al potere fino al 2030 e garantire l’alleanza di ferro con Vladimir Putin, che fino allo stesso anno dovrebbe rimanere al Cremlino. Gli exit poll diffusi subito dopo la chiusura dei seggi danno il capo di Stato uscente vincitore alle presidenziali con l’87,6% dei voti e un’affluenza superiore all’80%. In Bielorussia vige una «democrazia brutale», aveva affermato in mattinata Lukashenko, nella traduzione della Afp, parlando ai giornalisti subito dopo aver deposto la scheda nell’urna. Un modello di «democrazia» che lo vede al potere dal 1994 e gli ha consentito una vasta repressione delle proteste dopo le parlamentari del 2020, con l’incarcerazione di oppositori, giornalisti, membri di organizzazioni non governative e manifestanti. Secondo l’Onu oltre 300mila persone hanno preso la via dell’esilio, su una popolazione di 9 milioni. Ieri a Varsavia Svetlana Tikhanovskaya, sconfitta da Lukashenko alle scorse presidenziali, lo ha definito «un criminale che ha preso il potere» e ha denunciato come «una farsa» le elezioni, alle quali sono stati ammessi insieme con lui quattro candidati semisconosciuti.

