Lukaku si fa attendere, Beto in Premier 

Lukaku si fa attendere. Nonostante avesse sostenuto che ieri sarebbe stato a Roma per firmare coi giallorossi, l’attaccante belga non si è visto. Si lavora sulla formula del prestito secco oneroso ma manca l’intesa sulla cifra. Il club di Friedkin mette sul piatto 5-6 milioni, la società londinese vorrebbe qualcosa di più. Da limare anche l’accordo sul pagamento dello stipendio, con la Roma che può spingersi fino a 7-8 milioni dei 12 percepiti.

Intanto Beto lascerà l’Udinese per andare all’Everton per 30 milioni. Per Samardzic si è fatto avanti il Nottingham Forest, pronto a offrire 12 milioni. Kaio Jorge è l’obiettivo del Frosinone e alla corte di Di Francesco potrebbe arrivare anche Soulé, che la Juve vuole dare in prestito. Perso Gabri Veiga, andato all’Al Ahli, il Napoli sta tentando di prendere l’argentino Lo Celso e si fa anche il nome di Amrabat, in uscita dalla Fiorentina. Quanto a Lindstroem dell’Eintracht, altro obiettivo dei campioni d’Italia, bisognerà vedere cosa accadrà con Lozano.

Dal Brasile filtra la voce che non sia più certo il passaggio a gennaio di Marcos Leonardo alla Roma. Nella finestra di mercato invernale l’attaccante, 7 gol nelle ultime 6 partite col club, lascerà il Santos ma non è detto che approdi a Trigoria. La prossima settimana potrebbe essere quella dell’annuncio di Mancini come nuovo ct dell’Arabia Saudita: le parti sarebbero molto vicine.

Guendozi dista dalla Lazio 5 milioni: i biancocelesti ne offrono 15, il Marsiglia ne chiede 20. Bonucci potrebbe essere il colpo dell’ultima ora del presidente Lotito, che ha ceduto Akpa Akpro al Monza. La Salernitana vuole Boadu, 22enne punta olandese del Monaco.

