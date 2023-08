Lukaku-Roma,  soluzione vicina Pavard-Inter sì? 

In attesa che a Londra si risolva il rebus Lukaku, con i massimi dirigenti di Chelsea e Roma che trattano a oltranza, il mercato va avanti con Milan e Inter alla ricerca rispettivamente del sì del Porto per Taremi, giocatore che però sembra poco propenso ad accettare un ruolo da riserva, e di quello del Bayern per Pavard, che intanto ha ripreso ad allenarsi con i campioni di Germania. I quali attendono l'arrivo di Kalulu del Milan prima di dare il via libera del trasferimento del campione del mondo francese in nerazzurro. In uscita da Milanello anche Colombo, che si è promesso al Monza.

Da Londra, tornando alla Roma, filtra anche la voce di un contatto con il Tottenham, su esplicita richiesta di Mourinho, per Lloris ma la dirigenza romanista ha poi lasciato cadere la cosa. Invece il Milan ha definito il passaggio di Saelemaekers al Bologna: il giocatore ha già accettato. Triplo colpo del Frosinone, che ha preso Lirola dal Marsiglia, e Soulé e Kaio Jorge dalla Juventus, sempre con la formula del prestito, l'unica possibile per la società ciociara. Il ds del Sassuolo, Carnevali, ha ribadito che Berardi è stato tolto dal mercato, mentre il Real Madrid, visto che Vinicius dovrà rimanere fermo per almeno un mese, ha deciso di cercare un attaccante. Però non esterno, come il brasiliano ex Flamengo, ma una prima punta e circola il nome di Vlahovic. Il problema, per le “merengues”, è che la Juve non è disposta a darlo in prestito.

Le altre

Guendozi alla Lazio è ormai cosa fatta, ed è anche ripresa la trattativa in uscita con il Paok Salonicco per Marcos Antonio, mentre Basic sembra destinato a rimanere a Formello per mancanza di richieste. Per Boadu, attaccante olandese del Monaco con una presenza in nazionale, è sfida a tre fra Salernitana, Bologna e Torino. C'era anche il Verona, che ora ha preferito virare su un calciatore con meno doti offensive, il belga Tchatchoua del Royale Charleroi. Il suo eventuale arrivo all'Hellas spingerebbe Ngonge, a segno sabato scorso contro la Roma, al Sassuolo, club che lo voleva fin da prima che il calciatore, ex Groningen, finisse in gialloblù. Lozano e il Napoli sono al passo d'addio, ma il messicano non andrà, come si pensava, in Mls al Los Angeles di Chiellini.

