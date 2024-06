Lukaku, più Milan che Napoli Candreva tra Como e Monza 

Ufficializzato l'arrivo di Douglas Luiz dall'Aston Villa, reso possibile anche dal trasferimento in senso inverso di Barrenechea e Iling Junior, la Juventus riflette sul futuro di Soulé, per il quale, dopo l'ottima stagione disputata nel Frosinone, ci sono le richieste di West Ham, Southampton e Bayer Leverkusen. La valutazione che la Juve dà al suo giocatore è alta, 35-40 milioni, ma c'è anche da dire che, su indicazione del tecnico Thiago Motta, alla fine l'argentino potrebbe rimanere, ma a quel punto diventerebbe molto difficile, per questioni di bilancio, l'arrivo in bianconero di Kehphren Thuram dal Nizza.

Intanto in casa Milan è sempre attuale la questione del centravanti. La dirigenza sembra aver messo gli occhi su Lukau, che non può andare al Napoli se prima il club ex campione d'Italia non cede Osimhen. Va anche definita la questione Origi, rientrato in rossonero dopo l'esperienza al Nottingham Forest quella degli inglesi. Per lui ci sono offerte dalla Turchia, e con la sua partenza il Milan risparmierebbe sull'ingaggio e incasserebbe dalla vendita del cartellino. In tutto si arriverebbe a una decina di milioni di euro che verrebbero utilizzati per Lukaku. Scatenata la Lazio, che ha definito con il Verona l'acquisto di Noslin e con l'Hatayspor l'operazione per Dele-Bashiru, 23enne trequartista nigeriano cresciuto nelle giovanili del Manchester City e poi “emigrato” in Turchia. Arriverà in prestito con obbligo di riscatto per 6 milioni. Già praticamente biancocelesti anche Cabal e Tchaouna. Il Venezia insiste per Cancellieri. Al lavoro anche la Roma per prendere Le Fee dal Rennes. Per finanziare l'operazione potrebbero essere ceduti Bove in Inghilterra e Aouar in Arabia Saudita. Giornata di commiati alla Fiorentina, che ha comunicato che non rinnoverà i contratti di Bonaventura, Duncan e Castrovilli. In entrata pensa a Colpani. Candreva lascia Salerno, e ora è nel mirino di Como e Monza, club quest'ultimo anche al lavoro per far tornare Daniel Maldini.

