Lukaku-Juve, tifosi in subbuglio 

L’affare Lukaku monopolizza il calcio mercato. Il cambio di rotta dell’attaccante belga, a quanto pare vicino a trasferirsi a Torino dopo aver giurato «mai alla Juve», mette in subbuglio anche i tifosi, con i nerazzurri che si sentono traditi e hanno scaricato il loro ex idolo (che per giorni non ha risposto ai dirigenti del club e potrebbe anche andare in Arabia) e i bianconeri che attaccano società e allenatore perché non vogliono un giocatore facile alle giravolte e, sino a pochi mesi fa, acerrimo rivale.

Ma c’è un’altra notizia che intorno alle 23 di ieri ha scosso il mercato: perché Juan Cuadrado, 35 anni, attaccante colombiano dal 2015 fino al 30 giugno scorso alla Juve, si è accordato ieri con l’Inter. La Juve aveva deciso di non rinnovare il contratto al giocatore dopo le richieste (circa 3 milioni annui) del colombiano, che pareva destinato a finire la carriera in Turchia o in Colombia. L’Inter rimedia (e bene) all’uscita di Raoul Bellanova, dopo aver scelto di non esercitare l'opzione per l'acquisto dell’ex rossoblù, oggi al Torino.

Il blitz torinese

Per concludere la trattativa fra la Juve e Lukaku sarà necessario cedere Vlahovic al Psg (che ha garantito al serbo 10 milioni all’anno per 5 anni ma potrebbe ancora virare su Osimhen del Napoli, per il quale servono almeno 180 milioni), ma l’idea di dar via un giocatore 23enne per un 31enne dando 40 milioni al Chelsea e 8 all’anno a lui, non piace. I francesi per recuperare gli 80/90 milioni che vuole la Juve devono vendere Mbappé al Real Madrid - novità tra oggi e domani - oppure il talento Hugo Ekitike, che però garantirebbe solo 20 milioni ma piace anche alla Juve (che però non vuole inserirlo nell’affare Vlahovic) e al Milan. Nel frattempo i bianconeri insistono col Barcellona per avere Kessie in prestito con diritto di riscatto, cercano di capire le intenzioni di Pogba (corteggiato dall’Arabia) e provano a sfoltire la rosa: solo dopo aver piazzato Zakaria, Arthur e McKennie daranno l’assalto al centrocampista blaugrana.

Le milanesi

L’Inter a sua volta, comunicato al Chelsea la rinuncia al belga, per l’attacco sta valutando Balogun dell’Arsenal, reduce da una buona stagione in prestito al Reims, ma servono 40 milioni. Le alternative sono Morata (costi alti e Roma più avanti), Taremi (Milan in vantaggio), Scamacca e forse, più sfumato, Nzola. Il tutto mentre Onana sta per essere venduto e sostituito da Sommer e Trubin. Per completare la rosa, al netto della possibile cessione di Gosens e Correa, servono anche un difensore centrale, un centrocampista e un esterno destro.

Il Milan oggi incontrerà il Valencia per cercare di chiudere per il mediano Musah. La prima offerta, 13 milioni più 4 bonus, era stata accettata e poi respinta dagli spagnoli. Per l’ala destra è ancora in piedi l’ipotesi Chukwueze, ma i 35 milioni richiesti dal Villarreal sono ritenuti troppi. L’offerta è di 25. I rossoneri hanno fretta di chiudere, perché la trattativa per il nigeriano blocca quella eventuale per l’iraniano 31enne Taremi, altro extracomunitario.

