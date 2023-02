Lukaku e Lautaro, l’Inter non molla il 2° posto 

Udinese (3-5-1-1) : Silvestri; Becao, Bijol, Ebosse (17' pt Masina); Ehizibue, Pereyra (30' st Samardzic), Walace, Lovric (30' st Arslan), Udogie; Thauvin (16' st Success); Beto (30' st Ebosele). In panchina Padelli, Piana, Abankwah, Ulneia Buta, Pafundi. All. Sottil.

Inter (3-5-2) : Handanovic; Darmian (1' st D'Ambrosio), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic (21' st Calhanoglu), Mkhitaryan (39' st Gagliardini), Dimarco (34' st Gosens); Lukaku (21' st Lautaro), Dzeko. In panchina Cordaz, Onana, De Vrij, Bellanova, Asllani, Skriniar, Carboni, Zanotti. All. S. Inzaghi.

Inter 3

Udinese 1

Arbitro : Dionisi dell'Aquila.

Reti : nel pt 20' Lukaku (rigore), 43' Lovric; nel st 28' Mkhitaryan, 44' Lautaro.

Note : angoli 8-3 per l'Udinese. Recupero: 3' e 5'. Ammoniti: Darmian, Bijol, Masina e Lukaku.

L'Inter riscatta il deludente pareggio contro la Samp e torna a vincere, sulle ali della LuLa. Lukaku sblocca la partita con l’Udinese, Lautaro la chiude, in mezzo i brividi per i 70mila di San Siro dopo il pareggio di Lovric e il sospiro di sollievo dopo il nuovo vantaggio nerazzurro siglato Mkhitaryan. Gli uomini di Simone Inzaghi non splendono ma conquistano tre punti pesanti in ottica qualificazione alla prossima Champions, mantenendo la seconda posizione dietro al Napoli. E il successo con l'Udinese è anche un’iniezione di fiducia verso la sfida di mercoledì contro il Porto nell'andata degli ottavi. L'Inter così si affida di nuovo a Lukaku, che ripaga la fiducia sbloccando il risultato dal dischetto (fallo di Walace su Dumfries che Dionisi rivede al Var prima di concedere il rigore) tornando al gol dopo 189 giorni. Il belga sbaglia il primo tiro dal dischetto facendosi ipnotizzare da Silvestri, ma l'ingresso anticipato in area di Masina gli concede una seconda chance dal dischetto che non sbaglia. L'Udinese però trova il pari con una ripartenza micidiale conclusa da Lovric con un preciso destro sotto la traversa.

Nella ripresa l'Inter alza i ritmi: al 73’ nuova ripartenza interista e Mkhitaryan col piattone trova il nuovo vantaggio su assist di Dimarco. L'Udinese nel finale prova l'assalto alla caccia del pareggio, ma ci pensa Lautaro Martinez a chiudere la sfida con il destro per il gol del definitivo 3-1.

