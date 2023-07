Lukaku e Cuadrado, la rivolta delle tifoserie 

La contestazione dei tifosi al J Medical fa capire che Lukaku non sarebbe il benvenuto alla Juventus. Rischia così di sfumare l’operazione impostata dalla dirigenza bianconera e dall’agente del giocatore, mentre al belga è arrivata una ricca offerta da parte dei sauditi dell’Al Hilal (che per ora non è stata accetta). Intanto all’Inter rimane l’esigenza di prendere un attaccante e ora le attenzioni sono rivolte a Morata, i cui agenti oggi hanno incontrato la dirigenza della Roma per valutare i costi: alti, secondo il manager dei giallorossi Tiago Pinto. Sul giocatore c’è anche il Milan, che nel frattempo si è informato sull’attaccante Balogun dell’Arsenal. Ma il tecnico degli inglesi Arteta è scettico, e prima di far partire il giocatore vuole vederlo in allenamento.

Il tutto mentre la Juve attende offerte ufficiali per Vlahovic, valutato 80 milioni. Potrebbe farsi avanti il Psg, al quale si è rivolta l’Atalanta per chiedere informazioni su Ekitike, mossa che potrebbe far pensare che la Dea possa cedere Hojlund sul quale c’è il Manchester United che nel frattempo sta definendo la trattativa con l’Inter per Onana. Ceduto il portiere, i nerazzurri andranno sia su Trubin sia su Sommer. Definito anche l’arrivo dello svincolato Cuadrado, contestato a sua volta dai tifosi nerazzurri: un centinaio di ultrà sono andati davanti alla sede della società per protestare contro l’acquisto.

Immobile sta ancora riflettendo sulla proposta multimilionaria (triennale da 20 milioni netti a stagione) che gli è arrivata dai sauditi dell’Al Wehda. Il presidente Lotito ha già fissato il prezzo del capitano: 50 milioni. Nel frattempo si è informato con il Napoli per Zielinski, col Psg per Paredes e con il Psv Eindhoven per Veerman. Per l’esterno sinistro sono in calo le quotazioni di Luca Pellegrini della Juve perché ora piace Doig del Verona, mentre Sarri ha bocciato Corrado della Ternana. Bonucci potrebbe essere una soluzione a costo zero (se rescinde con la Juve) come rincalzo della coppia Casale-Romagnoli. La Fiorentina tratta Arthur con la Juve, ma c’è l’ostacolo dell’ingaggio troppo alto del brasiliano, mentre il Frosinone insiste per avere Defrel dal Sassuolo .

