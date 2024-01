Lukaku-Dybala, la Roma vola ai quarti 

Roma 2

Cremonese 1

Roma (3-5-2) : Svilar, Celik (1' st Kristensen), Cristante, Llorente (1' st Zalewski), Karsdorp (29' st Spinazzola), Bove (22' st Azmoun), Paredes, Pellegrini, El Shaarawy, Belotti (1' st Dybala), Lukaku. In panchina: Rui Patricio, Boer, Pagano, Pisilli, Spinazzola, Renato Sanches. Allenatore Mourinho.

Cremonese (3-5-2) : Jungdal, Antov, Ravanelli, Tuia (8' st Bianchetti), Ghiglione (1' st Mayer), Collocolo, Castagnetti (16' st Abrego), Tsadjout (16' st Quagliata), Sernicola, Zanimacchia, Okereke (16' st Coda). In panchina: Brahja, Saro, Rocchetti, Lochoshvili, Valzania, Sekulov, Afena-Gyan, Ciofani, Vazquez. Allenatore Stroppa.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Reti : nel pt 39' Tsadjout; nel st 32' Lukaku, 40' Dybala (r).

Note : ammoniti Castagnetti, Ghiglione, Antov, Ravanelli, Llorente, Celik, Karsdorp e Bianchetti.

Roma. La Roma soffre ma passa il turno. Padroni di casa vicino al gol con Belotti e Pellegrini (traversa). Poi la Cremonese nel finale del primo tempo trova la rete con Tsadjout. I giallorossi sono sotto fino al 77esimo contro la squadra di serie B, che l’anno scorso aveva eliminato la Roma dalla competizione.

Mourinho si gioca tutte le carte in attacco e la rimonta è servita. Prima Lukaku firma il pari su assist di Azmoun. Poi a cinque minuti dal novantesimo, Spinazzola viene atterrato in area di rigore: Pairetto assegna il penalty e Dybala non sbaglia. Giallorossi ai quarti: sarà derby con la Lazio.

RIPRODUZIONE RISERVATA